Популярный артист записал одно из своих ранних произведений .

Олег Винник презентует новый трек "Безумная Любовь" Пресс-служба

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Вживую композиция прозвучит сегодня на большом сольном концерте артиста в столичном Дворце спорта

Олег Винник – автор и исполнитель около сотни композиций, которые уже услышал мир. Однако, в архивах хитмейкера немало песен, ожидающих "своего времени". Артист решил, что пришло время познакомить слушателей с одним из ранних треков "Безумная Любовь".

Сегодня любовь стала безумной: холодной, жестокой, циничной, быстротечной, - говорит Олег Винник. - Оглядываясь вокруг, что мы имеем? – страсть, агрессия, поиск собственной выгоды… Это реалии нашего мира, о которых я не могу молчать, и о которых решил в аллегорической форме сказать в своей новой песне.

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В композиции можно услышать отголоски эстетики 80-х: уверенный танцевальный ритм и романтический надрыв.

Вживую новый сингл прозвучит уже сегодня, 21 ноября, в рамках большого сольного концерта Олега Винника в столичном Дворце спорта. Артист готовит особенный номер для презентации трека.

Пресс-служба

Песня “Безумная Любовь“ станет заглавной в туре 2020, который начнется концертным марафоном по городам Украины ко Дню влюбленных и празднику весны, а завершится следующей осенью в странах Европы.

Ранее мы писали, что Олег Винник признался, кто его фотографирует на отдыхе.

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