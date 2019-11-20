Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Оздоровление в санатории "Полтава" по-украински

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 1
Узнайте, почему санаторий не получил табличку.
Оздоровление в санатории "Полтава" по-украински
Оздоровление в санатории "Полтава" по-украински
Пресс-служба

Читай также: “Ревизор“ муштрует рестораторов

Жемчужина Украины, рай земной, украинский Швейцария – так величают туристы оздоровительный курорт Миргород. Сегодня он является лидером санитарно-курортной сферы в нашей стране. И известен не только в Украине, но и далеко за ее пределами. В течение года город посещает более 30 тысяч отдыхающих почти из 30 стран мира.

На этой неделе команда “Ревизор Х“ наведалась в заведения Миргорода. В курортном городе подвергся проверке и санаторий “Полтава“, в котором украинцам обещают европейский отдых.

– Постель в пятнах, грибок на матрасе, грязный душ, котлеты в рукомойнике, грязные кастрюли и невкусная еда, – рассказывает ведущая Юлия Панкова. – Думаю, что в таких условиях люди не оздоровятся, а угробят свое здоровье.

Тысячи украинцев ценят санаторий “Полтава“ за действенный лечебный комплекс. Но, к сожалению, условия, в которых они отдыхают, – ужасны. Поэтому ведущая не оставила награду “Ревизор рекомендует“.

Оздоровление в санатории
Оздоровление в санатории "Полтава" по-украински
Пресс-служба

Читай также: “Ревизора“ варили в котле

Юлия признается, что у нее надолго останутся неприятные впечатления от увиденного беспорядка, грязи на кухне и невкусной санаторной еды, которую она там попробовала.

– С большой любовью вспоминаю свои поездки в санатории в детском возрасте, – рассказывает ведущая. – Моя мама много внимания уделяла оздоровлению. Поэтому очень часто мы ездили с ней в Трускавец и Пущу Водицу. Я помню, что там была вкусная диетическая еда. В номерах – чистенько, а на кроватях – аккуратно застеленная белая постель. То, что я увидела в “Полтаве“, меня шокировало. Проживание и оздоровление в санатории не из дешевых. А обещанный европейский отдых, к сожалению, не соответствует действительности!

 
“Ревизор Х“ на Новом канале – в 19:00 по понедельникам. После программы – пост-шоу “Страсти по Ревизору“.

Ранее мы писали, что в популярном заведении обнаружили кишечную палочку.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: ревизор, новый канал, Юлия Панкова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.11.2019, 14:26
Оценка:  0
гость
Первым в Миргород съездил еще Гоголь. И написал про большую лужу в середине и свинью в ней.
С тех пор ничего не поменялось, только свинью сожрали.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь