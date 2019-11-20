Инсайдер сообщил прессе, что у Ривза и Александры Грант намечается свадьбы.

Киану Ривз тайно обручился со своей девушкой - СМИ instagram.com/novosti_zvezd

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Не успели утихнуть слухи и обсуждения того, что загадочный голливудский актер Киану Ривз завел отношения и появляется со своей новой девушкой на публике - как общественность вовсю стала обсуждать, что у пары все серьезно. Американские СМИ, ссылаясь на слова инсайдера из окружения звезды, трубят, что Ривз тайно обручился со своей возлюбленной художницей Александрой Грант.

Как сообщает издание gossipcop.com, 55-летний Киану сделал предложение 46-летней Александре Грант и совсем скоро состоится свадьба.

Инсайдер, будто бы, даже описал атмосферу, в которой сделал предложение Киану - издание описывает романтический вечер в особняке актера, украшенном свечами. Также аноним отметил, что для такого особого случая Ривз включил треки любимого исполнителя пары Фрэнка Синатры.

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Стоит отметить, что представители актера пока никак не прокомментировали сообщения о свадьбе.

Ранее в СМИ сообщали, что Ривз и художница Александра Грант знакомы уже более 8 лет. Так, в 2011 году они вместе работали над книгой, которую написал актер, “Ода счастью” (Ode to Happiness), а в 2016 году - над его изданием “Тени” (Shadows). На светских мероприятиях она ранее тоже появлялись вместе, но вели себя, как друзья.

Ранее мы писали, что Киану Ривз прокомментировал Матрицу-4.

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