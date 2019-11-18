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В новом клипе Полякова станцевала на кладбище в компании зомби

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Артистка презентовала неожиданный клип на песню "Эй, секундочку".

В новом клипе Полякова станцевала на кладбище в компании зомби
В новом клипе Полякова станцевала на кладбище в компании зомби
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно вернулась из школы кулинарного искусства на Сицилии, порадовала поклонников новым ярким клипом на песню “Эй, секундочку“. Видео появилось на официальном YouTube-аккаунте артистки.

Новая видеоработа соответствует “фирменному“ стилю Поляковой - она необычная, “стебная“ и в меру провокационная. По сюжету, Оля, под зажигательные ритмы диско, заставляет танцевать всех, кто попадает в ее поле зрение - от только что родившей женщины и студентов, повторяющих материал - и до зомби на кладбище.

Ольга меняет откровенные образы, появляясь в разноцветных боди, корсетах и колготах в сетку. На кладбище с зомби артистка танцует в асимметричном красном боди на молнии. Естественно, каждому наряду соответствует необычный головной убор.

В клипе Поляковой появляется также партнер Леси Никитюк в “Танцах со звездами“ Макс Ежов, который танцует даже на каблуках. 

Ранее мы писали, что Оля Полякова покорила Сеть снимком без макияжа.

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Теги: Оля Полякова, премьера клипа, зомби, диско стиль
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Источник: IVONA bigmir)net

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