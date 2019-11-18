Артистка презентовала неожиданный клип на песню "Эй, секундочку".

В новом клипе Полякова станцевала на кладбище в компании зомби instagram.com/polyakovamusic

Читай также: Оля Полякова “обнажила“ грудь на концерте известной рок-группы - фото

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно вернулась из школы кулинарного искусства на Сицилии, порадовала поклонников новым ярким клипом на песню “Эй, секундочку“. Видео появилось на официальном YouTube-аккаунте артистки.

Новая видеоработа соответствует “фирменному“ стилю Поляковой - она необычная, “стебная“ и в меру провокационная. По сюжету, Оля, под зажигательные ритмы диско, заставляет танцевать всех, кто попадает в ее поле зрение - от только что родившей женщины и студентов, повторяющих материал - и до зомби на кладбище.

Ольга меняет откровенные образы, появляясь в разноцветных боди, корсетах и колготах в сетку. На кладбище с зомби артистка танцует в асимметричном красном боди на молнии. Естественно, каждому наряду соответствует необычный головной убор.

В клипе Поляковой появляется также партнер Леси Никитюк в “Танцах со звездами“ Макс Ежов, который танцует даже на каблуках.

Ранее мы писали, что Оля Полякова покорила Сеть снимком без макияжа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.