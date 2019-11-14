Jerry Heil вспомнила, как ее раскритиковал таксист

Артистка рассказала о неловкой ситуации, которая случилась с ней в такси.

Украинская певица Jerry Heil, которая выпустила свой дебютный альбом, рассказала о неловкой ситуации, которая случилась с ней в такси. Водитель раскритиковал юную артистку за ее же песню.

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Так, в интервью для "Светской жизни" Jerry Heil вспомнила, как таксист раскритиковал ее песню "Охрана, отмена". По словам звезды, мужчина, находившийся за рулем, всю дорогу рассказывал девушке, что украинский шоу-бизнес переживает не лучшие годы.

Эта песня на каждом шагу. Кто писал этот текст? - цитирует таксиста Jerry Heil.

Водитель также уверял певица, что песню автор писала точно не сама.

Я вам расскажу, я был охранником Джамалы, я знаю как это работает. Ее закрыли, пришел композитор, песню написал, вот она ее и исполняет, - поделился таксист.

Ранее мы писали о том, что Jerry Heil выпустила яркий клип к песне #ВІЛЬНА КАСА.

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