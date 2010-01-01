Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия
ТОП был составлен кинкоритиком Стефари Закарек.
Журнал Time представил список главных фильмов десятилетия, который составила кинокритик издания и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек. В нем десять фильмов, которые вышли в период с 2010 по 2018 год.
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По словам Стефани, выбор фильмов субъективен, и не все они идеальны, однако «надолго остаются в памяти».
ТОП-10 фильмов десятилетия по версии Time:
- «Где-то» — реж. София Коппола
- «Пещера забытых снов» — реж. Вернер Херцог
- «Меланхолия» — реж. Ларс Фон Триер
- «Перед полуночью» — реж. Ричард Линклэйтер
- «Феникс» — реж. Кристиан Петцольд
- «Джон Уик» — реж. Чэд Стахелски, Дэвид Литч
- «Сельма» — реж. Ава ДюВерней
- «Лунный свет» — реж. Барри Дженкинс
- «Затерянный город Z» — реж. Джеймс Грэй
- «Рома» — реж. Альфонсо Куарон
Ранее был назвал лучший клип десятилетия.
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