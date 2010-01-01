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Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия

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ТОП был составлен кинкоритиком Стефари Закарек.
Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия
Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия
Кадр из фильма "Меланхолия"

Журнал Time представил список главных фильмов десятилетия, который составила кинокритик издания и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек. В нем десять фильмов, которые вышли в период с 2010 по 2018 год.

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По словам Стефани, выбор фильмов субъективен, и не все они идеальны, однако «надолго остаются в памяти».

ТОП-10 фильмов десятилетия по версии Time:

  1. «Где-то» — реж. София Коппола
  2. «Пещера забытых снов» — реж. Вернер Херцог
  3. «Меланхолия» — реж. Ларс Фон Триер
  4. «Перед полуночью» — реж. Ричард Линклэйтер
  5. «Феникс» — реж. Кристиан Петцольд
  6. «Джон Уик» — реж. Чэд Стахелски, Дэвид Литч
  7. «Сельма» — реж. Ава ДюВерней
  8. «Лунный свет» — реж. Барри Дженкинс
  9. «Затерянный город Z» — реж. Джеймс Грэй
  10. «Рома» — реж. Альфонсо Куарон

Ранее был назвал лучший клип десятилетия.

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Теги: фильмы, рейтинг, ТОП
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