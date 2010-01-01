Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия

ТОП был составлен кинкоритиком Стефари Закарек.

Журнал Time представил список главных фильмов десятилетия, который составила кинокритик издания и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек. В нем десять фильмов, которые вышли в период с 2010 по 2018 год.

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По словам Стефани, выбор фильмов субъективен, и не все они идеальны, однако «надолго остаются в памяти».

ТОП-10 фильмов десятилетия по версии Time:

«Где-то» — реж. София Коппола «Пещера забытых снов» — реж. Вернер Херцог «Меланхолия» — реж. Ларс Фон Триер «Перед полуночью» — реж. Ричард Линклэйтер «Феникс» — реж. Кристиан Петцольд «Джон Уик» — реж. Чэд Стахелски, Дэвид Литч «Сельма» — реж. Ава ДюВерней «Лунный свет» — реж. Барри Дженкинс «Затерянный город Z» — реж. Джеймс Грэй «Рома» — реж. Альфонсо Куарон

Ранее был назвал лучший клип десятилетия.

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