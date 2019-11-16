MARUV отменила выступление на российском фестивале
Одна из самых ярких украинских исполнительниц MARUV, которая стала лучшей певицей 2019 года по версии российского глянца, отменила свое выступление в РФ. Певица не смогла вылететь из аэропорта, о чем рассказала в insta-сторис своим фолловерам.
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Друзья, Уфа. Все, кто сегодня собирались на фестиваль Energy на мое выступление! К сожалению, меня там не будет. Мне стало очень плохо во время пересадки. Я даже не вылетела к вам. Мне очень жаль. Надеюсь, мы с вами еще обязательно увидимся, - объяснила ситуацию певица.
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Так, MARUV должна была стать гостьей на концерте в честь дня рождения радиостанции Energy в минувшую пятницу, 15 ноября. Однако из-за плохого самочувствия она отказалась от перелета.
Обязательно следите за своим здоровьем. Помните, что нужно достаточно спать и нормально питаться. Иначе будете очень сильно болеть, как я, - добавила MARUV.
Недавно мы писали, что MARUV выпустила видео на трек Don't Stop.
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