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MARUV отменила выступление на российском фестивале

Комментариев: 2
Певица не смогла добраться до пункта назначения из-за плохого самочувствия.
MARUV отменила выступление на российском фестивале
MARUV отменила выступление на российском фестивале
instagram.com/maruv

Одна из самых ярких украинских исполнительниц MARUV, которая стала лучшей певицей 2019 года по версии российского глянца, отменила свое выступление в РФ. Певица не смогла вылететь из аэропорта, о чем рассказала в insta-сторис своим фолловерам.

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Друзья, Уфа. Все, кто сегодня собирались на фестиваль Energy на мое выступление! К сожалению, меня там не будет. Мне стало очень плохо во время пересадки. Я даже не вылетела к вам. Мне очень жаль. Надеюсь, мы с вами еще обязательно увидимся, - объяснила ситуацию певица.

instagram.com/maruv

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Так, MARUV должна была стать гостьей на концерте в честь дня рождения радиостанции Energy в минувшую пятницу, 15 ноября. Однако из-за плохого самочувствия она отказалась от перелета.

Обязательно следите за своим здоровьем. Помните, что нужно достаточно спать и нормально питаться. Иначе будете очень сильно болеть, как я, - добавила MARUV.

Недавно мы писали, что MARUV выпустила видео на трек Don't Stop.

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Теги: MARUV, концерт, РФ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.11.2019, 18:24
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гость
Снова перформанс в раскарячку!
Корсун, твои правая и левая нога, когда-нибудь встретятся? Или только в могиле?
pусский  (аноним)  16.11.2019, 17:32
Оценка:  0
pусский
У нас холода, простудила пиздёнку, но это бывает!
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