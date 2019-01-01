MamaRika представила украиноязычную песню "Дурненька": лирик-видео

Украинская певица MamaRika, которая ранее запостила провокационное фото в белье, представила новую песню “Дурненька“. Яркое лирик-видео было опубликовано на ютуб-канале артистки.

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Девчули, каждой из нас кто-нибудь разбивал сердце! Возможно ненароком, возможно, намеренно. Я тоже когда-то влюблялась не в тех парней! Видела, как они флиртуют с другими девушками, мне было очень больно, но я ничего не могла с этим сделать, потому что была маленькая и глупая. Именно поэтому сейчас Мама хочет дать вам дельный совет: любите себя, слушайте свое сердце, но не давайте никому себя обижать! Эта песня-предостережение для всех вас, - написала MamaRika в своем Instagram.