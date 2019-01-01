Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

MamaRika представила украиноязычную песню "Дурненька": лирик-видео

Комментариев: 0
Композиция повествует о девичьей любви.
MamaRika представила украиноязычную песню "Дурненька"
MamaRika представила украиноязычную песню "Дурненька"
instagram.com/mamarika_official/

Украинская певица MamaRika, которая ранее запостила провокационное фото в белье, представила новую песню “Дурненька“. Яркое лирик-видео было опубликовано на ютуб-канале артистки.

Читай также: TAYANNA в откровенном образе презентовала песню о любви

Девчули, каждой из нас кто-нибудь разбивал сердце! Возможно ненароком, возможно, намеренно. Я тоже когда-то влюблялась не в тех парней! Видела, как они флиртуют с другими девушками, мне было очень больно, но я ничего не могла с этим сделать, потому что была маленькая и глупая. Именно поэтому сейчас Мама хочет дать вам дельный совет: любите себя, слушайте свое сердце, но не давайте никому себя обижать! Эта песня-предостережение для всех вас, - написала MamaRika в своем Instagram.

Слушайте песню MamaRika - “Дурненька“ прямо сейчас:

Недавно певица MamaRika показала редкое фото со своей мамой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: MamaRika, песня, Дурненька
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь