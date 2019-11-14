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Alyona Alyona сломала качели в Исландии: забавные фото

Комментариев: 2
Украинская исполнительница умеет посмеяться над собой.
Alyona Alyona сломала качели в Исландии: забавные фото
Alyona Alyona сломала качели в Исландии: забавные фото
ivona.bigmir.net

Украинская исполнительница Alyona Alyona, которая сняла 10-минутный клип о "Мамином супе", сломала качели в Исландии. артистка опубликовала в своем Инстаграм фотодоказательства.

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По словам рэперши, ей предложили покататься на качелях, установленных посреди живописного поля в Исландии. Но конструкция вскоре развалилась под весом артистки, и Alyona Alyona оказалась на земле.

Садись Аленка, будет весело.Подметила, что в Исландии ненадежные качели, - написала звезда в социальной сети.

Ранее Alyona Alyona выпустила концертный клип на трек "Завтра".

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Теги: Alyona Alyona, рэперша
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.11.2019, 14:31
Оценка:  +1
гость
И вообще, уберите с БМ эту толстую жoпy. Наx она кому нужна. Что-то зачастила эта жопа на БМ. Ничего против неё не имею, но она действительно ОТВРАТИТЕЛЬНА.
гость  (аноним)  16.11.2019, 14:28
Оценка:  +1
гость
И в Исландии уже "нагадить" успели. И радуются. Ну пздц.
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