Alyona Alyona сломала качели в Исландии: забавные фото

Украинская исполнительница умеет посмеяться над собой.

Украинская исполнительница Alyona Alyona, которая сняла 10-минутный клип о "Мамином супе", сломала качели в Исландии. артистка опубликовала в своем Инстаграм фотодоказательства.

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По словам рэперши, ей предложили покататься на качелях, установленных посреди живописного поля в Исландии. Но конструкция вскоре развалилась под весом артистки, и Alyona Alyona оказалась на земле.

Садись Аленка, будет весело.Подметила, что в Исландии ненадежные качели, - написала звезда в социальной сети.



Ранее Alyona Alyona выпустила концертный клип на трек "Завтра".

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