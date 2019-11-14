Alyona Alyona сломала качели в Исландии: забавные фото
Украинская исполнительница умеет посмеяться над собой.
Украинская исполнительница Alyona Alyona, которая сняла 10-минутный клип о "Мамином супе", сломала качели в Исландии. артистка опубликовала в своем Инстаграм фотодоказательства.
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По словам рэперши, ей предложили покататься на качелях, установленных посреди живописного поля в Исландии. Но конструкция вскоре развалилась под весом артистки, и Alyona Alyona оказалась на земле.
Садись Аленка, будет весело.Подметила, что в Исландии ненадежные качели, - написала звезда в социальной сети.
Ранее Alyona Alyona выпустила концертный клип на трек "Завтра".
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