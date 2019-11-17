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"Один за всех" поможет героине разобраться в тайне ее рождения

Спецтема: ТВ и телешоу
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Героиня нового выпуска "Один за всех" мечтает встретиться с биологическими родителями.
"Один за всех" поможет героине разобраться в тайне ее рождения
"Один за всех" поможет героине разобраться в тайне ее рождения
Пресс-служба

Остросоциальный проект “Один за всех“ на СТБ продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость. В предстоящем выпуске проекта ведущий Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться в непростой истории 26-летней Людмилы – девушка выросла в приемной семье, которая в итоге отказалась от нее. Всю жизнь героиня мечтала встретиться с биологическими родителями и узнать истину о своем прошлом. В надежде на помощь она обратилась на “Один за всех“…

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26-летняя Людмила всегда мечтала о родительской любви, ласке и домашнем уюте. Сегодня ей 26, но рядом – ни одного родного человека, хотя выросла она в семье. Долгие годы девушка чувствует себя совершенно одинокой… Еще  в школе одноклассники начали насмехаться над ней и говорить, что она – “детдомовская“. Поделившись переживаниями с мамой, Людмила узнала, что это правда, и все это время она жила в приемной семье. Всю жизнь приемная мама недолюбливала девочку, а приемный отец ушел из семьи к любовнице, когда Люде было 15. Измену супруга мать переживала очень тяжело, а впоследствии – и вовсе написала отказ от дочери и отдала ее в приют.

"Один за всех"
Пресс-служба

Несмотря на тяжкий груз прошлого, больше всего Людмила мечтает познакомиться с биологическими родителями и узнать все тайны своего рождения. Команда “Один за всех“ провела колоссальную роботу, и около месяца расследовала прошлое девушки. Любые сведения о ее  родителях искали по интернатам, тюрьмам, больницам, городам и селам. Прямо в студии откроется шокирующая правда! Сможет ли Людмила  встретиться со своими родными? И готова ли она к такому прошлому? Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ.  

Ранее мы назвали малоизвестные факты о проекте “Один за всех“.

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Теги: Один за всех
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Источник: Ivonа bigmir)net

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