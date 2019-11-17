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"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть полуфинал онлайн

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Чем будут удивлять участники и судьи проекта в полуфинале "Танців з зірками".
"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть полуфинал
"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть полуфинал
instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 17 ноября,  в 21:00 на телеканале “1+1“ состоится полуфинал проекта “Танці з зірками 2019“. В тринадцатом прямом эфире зрители узнают имена финалистов.

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Ведущим балкона на этот раз станет известный украинский актер и тренер “Лиги смеха“ Станислав Боклан. А певица Оля Полякова исполнит на паркете свою новую песню.

В новом выпуске звездным участникам предстоит показать сразу три танца. Первый танец с классической бальной программы, второй пары исполнят вместе с одним из судей проекта, а третий – “Танец за жизнь“. На этот раз его будут исполнять все четыре пары.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева будет танцевать зажигательный фристайл под популярный хит Дженнифер Лопес Get right вместе с Франсиско Гомесом. Ксения Мишина и Женя Кот продемонстрируют фьюжн под необычную аранжировку музыки Петра Чайковского из балета “Щелкунчик“. Вместе с парой на паркете станцует Екатерина Кухар. Анна Ризатдинова вместе с Александром Прохоровым и Владом Ямой покажут танго. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар выйдут на паркет вместе с легендарным балетмейстером Григорием Чапкисом и исполнят вальс.

Смотрите анонс 13-го выпуска “Танців з зірками 2019“ от 17.11.2019:

Посмотреть предыдущий двенадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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Теги: Танцы со звездами 2019, Танцы со звездами 2019 смотреть онлайн, Танці з зірками 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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