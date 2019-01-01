"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в тринадцатом эфире

Кто выбыл из проекта после самого сложного испытания - подробности скандального эфира шоу "Танцы со звездами".

"Танці з зірками 2019": Кто покинул проект в 13 выпуске instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 17 ноября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоялся полуфинал проекта “Танці з зірками 2019“. В тринадцатом прямом эфире зрители узнали имена финалистов и попрощались с одной из пар-фаворитов. Далее в материале читайте, кто после оценок судей и голосования телезрителей выбыл из соревнования.

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Ведущими 13 эфира стали звездная чета Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая,а певица Тина Кароль, которая вела шоу в предыдущих выпусках, улетела в Великобританию праздновать День рождения сына Вениамина. Ведущим балкона стал известный украинский актер и тренер “Лиги смеха“ Станислав Боклан. Сюрпризом эфира стало выступление певицы Оли Поляковой, которая представила свою новую песню.

В 13 выпуске участники вышли на паркет с тремя номерами. Первый представленный танец был из классической бальной программы, второй пары исполнили вместе с одним из судей проекта, а третий – “Танец за жизнь“.

Полуфинал открыла пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова - они представили зажигательный джайв. Пара получила от судей 39 баллов.

Румба Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара под легендарную “Бесаме мучо“ получила от судей 29 баллов.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева станцевали ча-ча-ча - и заработали от судей 34 балла.

Ксения Мишина и Женя Кот исполнили пасодобль под песню "Очи черные" - судьи поставили паре 39 баллов.

Танец с судьей - стал, пожалуй, самой яркой и запоминающейся частью эфира.

Пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой танцевала зажигательный фристайл под популярный хит Дженнифер Лопес "Get right" вместе с Франсиско Гомесом. Коллеги Франциско - трое судей поставили паре 30 баллов.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар вышли на паркет вместе с легендарным балетмейстером Григорием Чапкисом. По словам 90-летнего маэстро, он посвятил танец своей 38-летней возлюбленной. Судьи поставили паре 28 баллов.

Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова со своим партнером Александром Прохоровым станцевали танго с судьей Владом Ямой. Пара получила от судей 30 баллов.

Пара актрисы Ксении Мишиной и Жени Кота исполнили фьюжн под необычную аранжировку музыки Петра Чайковского из балета "Щелкунчик" вместе с примой-балериной Екатериной Кухар. Пара получила от судей 29 баллов.

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Также пары исполнили "танец за жизнь".

Пара Виктории Булитко получила от судей 29 баллов.

Пара Владимира Остапчука - 35 баллов.

Пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова - 40 баллов.

Пара Ксении Мишиной и Евгения Кота - 39 баллов.

После оценок судей лидером стала пара Анны Ризатдиновой - 109 баллов, а наименьшее количество баллов набрала пара Виктории Булитко - 86 баллов.

В свою очередь зрители вновь поддержали пару Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара.

После голосования телезрителей проект покинул фаворит шоу ведущий Владимир Остапчук, который танцевал с хореографом Илоной Гвоздевой.

Посмотреть полный выпуск 13 эфира “Танцы со звездами“ можно тут:

Посмотреть предыдущий двенадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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