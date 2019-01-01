Певица MARUV выпустила второй эпизод “Hellcat Story“.

В новом клипе MARUV снялся ее партнер по "Танцях з зірками" - видео скриншот

Популярная украинская певица MARUV, которая недавно стала лауреатом MTV Europe Music Awards 2019, презентовала новую песню “Don't Stop“. В пятницу, 15 ноября, артистка выпустила второй трек с мини-альбома “Hellcat Story“.

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Кроме того, на официальном ютуб-канале исполнительницы появился клип на свежую композицию. В видео MARUV продемонстрировала откровенные танцы на песке у костра. Вместе с ней в в клипе танцевали девушки из ее балета и партнер MARUV по шоу “Танці з зірками 2019“ - JAY.

Отметим, что звезда решила снять музыкальный сериал. Так, клип на песню “Don't Stop“ стал вторым эпизодом. Всего артистка представит четыре серии.

MARUV “Don't Stop“ - смотреть клип онлайн:

Напомним, ранее MARUV и Jah Khalib презентовали совместную песню “По льду“.

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