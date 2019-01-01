5 малоизвестных фактов о предстоящем грандиозном финале "Лиги смеха"

Уже в эту пятницу станет известно имя нового чемпиона "Лиги смеха".

В пятницу в эфире “1+1“ в 20:25 состоится самая главная игра Пятого сезона “Лиги смеха“. Ведь именно в этот день наконец станет известно имя нового чемпиона проекта. Напомним, в финал пятого сезона вышли 2 команды – “Ветераны космических войск“ и “Наш формат“.

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Зрители увидят противостояние двух тренеров – Станислава Боклана и Юрия Ткача. А в судейских креслах появятся, кроме действующих тренеров (Оля Полякова, Гарик Бирча, Сергей Сивохо) и гости предыдущих игр “Лиги смеха“ - Екатерина Кухар, Владимир Остапчук, Влад Яма и Владимир Дантес.

финал "Лиги смеха" Пресс-служба

Мы собрали пять малоизвестных фактов о предстоящем грандиозном финале:

Игра против своих

Труднее всего в этой игре придется Юрию Ткачу. Ведь он будет соревноваться вместе со своей командой “Наш формат“ против… своих же бывших подопечных “Ветеранов космических войск“, с которыми играл в прошлом сезоне. Напомним, тогда команда покинула сезон на втором этапе. В этом же году их взял под свою опеку Стас Боклан и сумел дойти с ними до финала.

финал "Лиги смеха" Пресс-служба

финал "Лиги смеха" Пресс-служба

Вопросы с изюминкой

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Одним из конкурсов в финале будет игра с ведущим украинской версии игры “Что? Где? Когда?“ Александром Андросовым. По условиям, команды должны будут придумать смешное название к предложенным фотографиям. После чего ведущий озвучит “правильный“ ответ, объясняющий реальный сюжет снимка.

финал "Лиги смеха" Пресс-служба

Дебют Скрипки

В одном из конкурсов команда “Наш формат“ пригласит к участию лидера группы “ВВ“ Олега Скрипку. Несмотря на то, что для музыканта это будет дебют в юмористическом шоу, он не растеряется и даже более – в конце номера с его участием будет танцевать уже весь зал “Октябрьского дворца“.

финал "Лиги смеха" Пресс-служба

День рождения Бабкина

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В день съемок финала проекта музыкант Сергей Бабкин отмечал свое 41-летие. Но даже не взирая на свой день рождения он не отказался от участия в номере с командой “Ветераны космических войск“ - его любимой, к слову. Уже за кулисами Бабкин получал не только поздравления от своих коллег по шоубизнесовому цеху, но и реальные презенты. Так, Юрий Ткач подарил ему крутые наушники, чему Бабкин был безумно рад.

финал "Лиги смеха" Пресс-служба

Звездные гости

Слухи о том, что комики Сергей Светлаков и Александр Незлобин посетили финал “Лиги смеха“ просочились в Сеть сразу после съемок. А вот принимали ли они участие в самой игре, зрители смогут узнать, лишь посмотрев долгожданный финал.

Начало эфира на “1+1“ в 20:25. Не пропустите!

Напомним, ранее Сергей Бабкин признался, что хочет стать тренером “Лиги смеха“.

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