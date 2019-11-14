Сергей Бабкин превратился до неузнаваемости ради роли в фильме "Черный ворон"

Премьера полнометражной исторической драмы "Черный ворон" по мотивам одноименного романа Василия Шкляра состоится 5 декабря 2019 в кинотеатрах Украины.

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Известный украинский музыкант и тренер-победитель вокального шоу «Голос страны» Сергей Бабкин исполнит роль в фильме «Черный ворон». Картина воспроизводит одну из страниц украинской истории — борьбу украинских повстанцев Холодного Яра против советской власти в 1920-х годах. В исторической драме звезда появится в неожиданном образе мистического Варфоломея. В фильме он изображен как вечный гайдамак, ведет аскетический образ жизни и живет в подвалах Мотронинского монастыря, который в свое время был укрытием повстанцев. Он проводит туннелями холодноярцев, спасая им жизнь.

«У Варфоломея как будто бы нет возраста, он является проводником в мистический мир — человеком, который проходит сквозь века и появляется в тот момент, когда может спасти тех, кто в этом нуждается, - делится Сергей Бабкин. - Мне очень приятно, что меня пригласили присоединиться к команде полнометражного фильма «Черный Ворон», который воспроизводит одну из самых драматических страниц новейшей истории Украины. Надеюсь, зрители получат удовольствие от нашей работы, это будет главная награда».

Сцены с участием Сергея Бабкина снимали на территории Киево-Печерской лавры и в подвалах заброшенного киевского винзавода. Режиссер Тарас Ткаченко рассказал, что, несмотря на плотный график, артист охотно согласился на предложение принять участие в съемках. Артист в кадре изменился до неузнаваемости. По сюжету Варфоломей — старый аскет, никто не знает сколько ему лет. Поэтому над образом усердно работала команда гримеров во главе с художником по гриму Ларисой Сапанович. По режиссерскому замыслу, у Варфоломея длинные растрепанные волосы, небрежная борода и шрам на пол-лица, закрывающий глаз. Чтобы состарить Сергея и сделать максимально похожим со своим мистическим персонажем, пришлось наносить грим в несколько слоев, отдельно вырисовывая каждую морщинку и шрам. Каждый съемочный день гримеры тратили более двух часов для воспроизведения всех деталей образа. Кропотливая работа команды художников вышла безупречной — в кадре музыкант выглядит старше фактически на сорок лет. Несмотря на жуткую локацию и холод, актер чувствовал себя на съемочной площадке уверенно и профессионально справился с актерской игрой.

Сергей Бабкин превратился до неузнаваемости ради роли в фильме "Черный ворон" Пресс-служба

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Герой Сергея Бабкина имеет реальный прототип - Архимандрит Мельхиседек (Матвей Значко-Яворский), глава Мотронинского монастыря. В 1768 году именно его призывы к гайдамацкого восстания стали толчком к знаменитой Колиивщины. После разгрома восстания, Екатерина II приказала сделать монастырь женским, чтобы в нем больше не горел холодноярский огонь. События повторились в 1918 году, где первые отряды самообороны повстанцев готовились к борьбе. Известно, что под монастырем есть малоизученные огромные подземелья, ходы и погреба.

Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино компанией “ТЕТ-Продакшн“ по заказу телеканала “1+1“.

Сергей Бабкин превратился до неузнаваемости ради роли в фильме "Черный ворон" Пресс-служба

События в фильме изображают историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Безудержная жажда украинцев к свободе и независимости не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Он отважно жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за свободу родной земли и собственной семьи.

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Главную роль в картине исполнил молодой украинский актер Тарас Цимбалюк, известный зрителям телеканала «1+1» за работой в сериалах «Центральная больница» и «Село на миллион». Роли в фильме также исполнили известные украинские актеры: Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Даниил Мирешкин, Зоряна Марченко, Наталья Сумская и другие.

Сергей Бабкин превратился до неузнаваемости ради роли в фильме "Черный ворон" Пресс-служба

Дистрибуцию фильма осуществляет «Киномания». На экранах кинотеатров фильм «Черный ворон» появится уже 5 декабря.

Ранее сообщалось, что Василий Шкляр озвучил фильм “Черный ворон“, снятый по мотивам его романа.

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