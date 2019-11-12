"Make It Rain Champagne": Верка Сердочка выпустила первый трек после 6-летней паузы

Презентация нового хита Верки Сердючки состоялась на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".

Во вторник, 12 ноября, в Киеве состоялся концерт “Вечер премьер с Екатериной Осадчей“. Среди приглашенных артистов был и Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, пишет КП в Украине.

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Во время своего выступления Сердючка презентовала новый хит “Make It Rain Champagne“. Отметим, что до этого последний трек “Розовый свитер“ артистка выпустила еще в 2013 году. Как, отметила Сердючка, для нее исполнение новой песни на “Вечере премьер“ скорее репетиция, а не премьера.

Кроме того, Сердючка появилась на сцене в костюме, в котором принимала участие в песенном конкурсе “Евровидение 2007“. Специально для этого выступления ей пришлось забрать наряд из музея в Стокгольме.

Новую композицию Сердючки “Make It Rain Champagne“ зал слушал стоя. А ведущая концерта Екатерина Осадчая еще дважды просила исполнить хит на бис. Отметим, что концерт “Вечер премьер“ покажут на канале “1+1“ 24 декабря. Однако, видео с выступлением Сердючки уже появилось в Сети.

Верка Сердючка “Make It Rain Champagne“ - слушать песню онлайн:

Напомним, ранее менеджер Андрея Данилко прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем артиста.

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