День рождения Ольги Куриленко: Соблазнительные фото украинской красотки

14 ноября голливудская звезда родом из Украины Ольга Куриленко отмечает юбилей.

Сегодня, 14 ноября, популярная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко отмечает свой юбилей. “Девушке Бонда“ исполняется 40 лет.

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Всемирно известная артистка родилась в 1979 году в Бердянске (Запорожская область). В 16 лет она отправилась в Париж, чтобы построить успешную карьеру модели. И уже в 18-летнем возрасте Ольга снималась для обложек известных глянцев - Glamour, ELLE, Marie Claire и Vogue.

Куриленко дебютировала в кино в 2005 году. А спустя год она стала знаменитой, благодаря съемкам в фильме “Париж, я люблю тебя“. Еще большую известной ей принесла роль девушки Бонда в картине “Квант милосердия“. Сейчас на счету украинской красотки более 30 ролей в кино.

В честь дня рождения Ольги Куриленко Ivona подготовила топ-15 самых соблазнительных снимков из Instagram именинницы.

Напомним, ранее Ольгу Куриленко застукали за поцелуями с известным французским актером.

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