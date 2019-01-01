Елена Кравец впервые рассказала, как проходят ее свидания с мужем

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец вспомнила первые свидания с мужем и рассказала о семейной традиции.

Актриса “Студии Квартал 95“ Елена Кравец редко делиться подробностями личной жизни. Однако, на днях она сделала небольшое исключение. Артистка приняла участие в проекте Improv Live Show на Новом канале. И во время шоу вспомнила о первом свидании со своим мужем, бывшим исполнительным продюсером “95 квартала“ Сергеем Кравцом.

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Так, Елена рассказала, что у нее и Сергея не было традиционного первого свидания потому, что в те времена у них не было денег. Кроме того, в их районе не было подходящего заведения.

“Первого свидания в традиционном формате у меня не было. В те времена романтические встречи у нас как-то были не в почете. Денег всегда не хватало, и кафе в нашем микрорайоне тоже было немного“, - призналась Кравец.

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Звезда заявила, что ей очень понравилось свидание с Сергеем, которое состоялось четыре месяца назад. Также Кравец рассказала о семейной традиции, которую она с супругом позаимствовали у многодетной пары.

“Зато мне очень запомнилось свидание с мужем, которое состоялось четыре месяца назад. Именно тогда мы решили ввести семейную традицию – вечер пятницы посвящать себе. мы позаимствовали ее в знакомых Сергея, у которых восемь детей“, – поделилась Елена.

Ранее Елена Кравец рассказала, чем “кварталовцы“ занимаются между концертами.

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