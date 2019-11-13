Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Названо имя самого сексуального мужчины 2019 года

Комментариев: 0
Узнайте, кто получил звание самого сексуального мужчины 2019 года по версии журнала People.
Названо имя самого сексуального мужчины 2019 года
Названо имя самого сексуального мужчины 2019 года
GettyImages

Известный американский журнал о знаменитостях объявил имя самого сексуального мужчины 2019 года.  Им стал американский исполнитель и пианист Джон Ледженд. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Читай также: Ники Минаж объявила бойкот Instagram из-за лайков

40-летний артист является обладателем 10 премий “Грэмми“ в различных номинациях. Кроме того, Ледженд - лауреат “Оскара“, “Золотого глобуса“ и “Тони“. Теперь же знаменитый музыкант одержал еще одну победу и стал самым сексуальным мужчиной уходящего года.

“Я был воодушевлен, но в то же время я был немного напуган, потому что это большое давление. Все будут разбирать меня по кусочкам, чтобы понять, достаточно ли я сексуален, чтобы удерживать этот титул“, - поделился эмоциями Джон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wow. Thank you, @People. #SexiestManAlive

Допис, поширений John Legend (@johnlegend)

Напомним, в прошлом году титул самого сексуального мужчины получил британский актер Идрис Эльба.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: самый сексуальный мужчина 2019, People, Идрис Эльба, Джон Ледженд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь