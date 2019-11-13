Названо имя самого сексуального мужчины 2019 года

Узнайте, кто получил звание самого сексуального мужчины 2019 года по версии журнала People.

Известный американский журнал о знаменитостях объявил имя самого сексуального мужчины 2019 года. Им стал американский исполнитель и пианист Джон Ледженд. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

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40-летний артист является обладателем 10 премий “Грэмми“ в различных номинациях. Кроме того, Ледженд - лауреат “Оскара“, “Золотого глобуса“ и “Тони“. Теперь же знаменитый музыкант одержал еще одну победу и стал самым сексуальным мужчиной уходящего года.

“Я был воодушевлен, но в то же время я был немного напуган, потому что это большое давление. Все будут разбирать меня по кусочкам, чтобы понять, достаточно ли я сексуален, чтобы удерживать этот титул“, - поделился эмоциями Джон.

Напомним, в прошлом году титул самого сексуального мужчины получил британский актер Идрис Эльба.

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