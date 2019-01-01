Чем удивил новый выпуск тревел шоу Леси Никитюк "Le Маршрутка".

Леся Никитюк подвезла мужчину со скелетом и сломала ему руку Пресс-служба

Ведущая Нового канала продолжает путешествовать пор Украине на своей “Le Маршрутке“. Во второй программе колеса завезли ее в Одесскую область.

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Проезжая по трассе, Леся заметила странного мужчину, который держал на себе макет внутренних органов человека, скелет и манекен верхней части туловища.

Мужчина выглядел необычно. Любопытство ведущей взяло верх. Она не могла пропустить такого пассажира, и попросила Богдана Богдановича, водителя маршрутки, остановиться.

Незнакомец попросил подкинуть его в Черноморск. По его словам, он долго не мог поймать попутку. Неудивительно, мало кто из водителей захочет подвозить в салоне… скелет!

Парня звали Денис, скелет носил имя Гриша, а манекена человека назвали Миша. Со странной троицей Леся поехала в Черноморск.

Le Маршрутка Пресс-служба

– Вы доктор наук или просто ограбили кабинет биологии? – спросила Леся Никитюк.

– Я просто еду на культурно-просветительский фестиваль, парни мне подкинули реквизит, – рассказал Денис.

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Лесе стало интересно, что это за фестиваль такой, где принимают участие скелеты с манекенами. И решила туда заехать. Пока ведущая подвозила пассажира, рассматривала поближе скелет. Крутила его и так, и сяк и… оторвала ему руку.

Le Маршрутка Пресс-служба

– Ну что, Леся, я скажу? Нет у Гриши больше руки, – расстроился Денис.

– Я очень извиняюсь, простите меня, – ведущая Нового канала попыталась исправить ситуацию. – Сустав я нашла. Сейчас прикрутим и поедем на ваше мероприятие.

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Оказалось, что “троица“ ехала на фестиваль “З країни в Україну“, который проходит по всей стране в разное время. Там дети и взрослые играют, занимаются творчеством, обучаются, узнают азы первой помощи – в общем, культурно просвещаются. А скелеты им нужны как раз для учебы.

“Le Маршрутка“ – каждый понедельник в 18:00 на Новом канале.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, что ей подарили на день рождения.

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