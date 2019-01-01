Менеджер Андрея Данилко прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем артиста

В Сети появились слухи о том, что Андрей Данилко перенес блокаду сердца.

В сети распространяется информация о том, что Андрею Данилко, выступающему в образе яркой Верки Сердючки, стало плохо прямо во время выступления в новогоднем шоу “Привіт, 20-ті!“ на канале “Украина“. Журналисты “Зіркового шляху“ связались с менеджментом артиста, чтобы тот прокомментировал эти слухи.

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В интернете появились десятки публикаций, якобы известный исполнитель за кулисами новогоднего шоу канала “Украина“ перенес блокаду сердца. Однако, менеджмент артиста эти слухи опроверг, заверив “Зірковий шлях“, что у артиста была обычная невралгия – во время одного из номеров Данилко защемило спину. И после обезболивающего укола он продолжил участие в съемках.

Верка Сердючка Пресс-служба

Поэтому яркое и непревзойденное выступление Верки Сердючки зрители смогут увидеть в эфире новогоднего шоу “Привіт, 20-ті!“ 31 декабря на телеканале “Украина“.

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Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее Андрей Данилко признался, из чего делает пышную грудь Сердючки.

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