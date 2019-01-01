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"Не общались шесть лет": Регина Тодоренко рассказала о конфликте с Могилевской

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Регина Тодоренко впервые рассказала о ссоре с Натальей Могилевской, из-за которой они не общались с 2013 года.
"Не общались шесть лет": Регина Тодоренко рассказала о конфликте с Могилевской
"Не общались шесть лет": Регина Тодоренко рассказала о конфликте с Могилевской
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Бывшая ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ и экс-участница группы REAL O Регина Тодоренко в программе “Життя відомих людей“ вспомнила о конфликте с Натальей Могилевской.

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По словам 29-летней артистки, ссора случилась после того, как она объявила о решении уйти из группы REAL O. Отметим, что продюсером коллектива была Могилевская.

“Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу. И по состоянию здоровья ушла. Я полтора месяца находилась в санатории. И мне пришлось предоставлять справку, что вот все мои снимки. Вот выписки от врачей. Чтобы поверили, что таковым является“, - призналась Регина.

Тодоренко рассказала, что отработала в коллективе до 31 декабря 2013 года. Певица отметила, что после того, как покинула REAL O ни разу нормально не общалась с бывшим продюсером.

“Она со мной не общалась лет шесть! И я не пыталась. Я очень боялась сначала пересекаться на каких-то мероприятиях. Как только я видела, меня просто трясло“, - рассказала артистка.

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Первая встреча Тодоренко и Могилевской после ссоры состоялась на одном из эфиров проекта “Танці з зірками 2019“, где Регина была ведущей балкона, а Наталья приглашенной звездой. И артистки наконец-то помирились.

“Для меня это очень важный момент в жизни. Я считаю, что я закрыла свой гештальт. Эту страницу можно перевернуть смело“, - поделилась Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко призналась, что мечтает стать участницей следующего сезона “Танців з зірками“.

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Теги: Регина Тодоренко, Наталья Могилевская, Життя відомих людей
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Источник: Ivonа bigmir)net

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