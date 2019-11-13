"Начинаю бороться": Ведущая Алла Мазур сообщила о тяжелой болезни

У ведущей канала 1+1 Аллы Мазур диагностировали онкологическое заболевание.

Ведущая программы “ТСН. Тиждень“ на канале 1+1 Алла Мазур сообщила о проблемах со здоровьем. У нее диагностировали злокачественную опухоль. Об этом знаменитость написала на своей странице в Facebook.

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Журналистка отметила, что сначала ей хотелось закрыться в себе, но позже решила, что не нужно бояться болезни и публично призналась, что у нее обнаружили рак.

“Я знаю: про це у нас не люблять говорити публічно. Воліють залишити в колі близьких друзів і родини. І згадують в кращому разі тоді, коли вже все минулося. Бо надто великий виклик. Я теж піймала себе на бажанні закритися в собі і певний час так робила. Але згодом зрозуміла: не можна боятися. Ми мусимо змінити ставлення до онкохвороб у суспільстві. Навчитися говорити про них - відкрито і спокійно. І з рівня трагедії - переводити на рівень проблеми. Яку - можна вирішити. Бо це, звісно, не нежить. Але давно не вирок. Медицина навчилася справлятися з цим - в багатьох випадках. Головне - виявити вчасно. Тому - вирішила розказати вам. У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, є безсимптомні. І я - починаю боротися“, - поделилась Мазур.

Кроме того, в своем посте Алла призвала всех следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследования.

“Вдячна собі, що таки знайшла час для огляду. Вдячна українським лікарям, які вчасно відправили на біопсію: виконавши міжнародний протокол. Вдячна за допомогу моїй родині, моїм друзям, моїм колегам з ТСН, готовим підставити плече у важку хвилину. Сподіваюсь на делікатність колег з інших видань. І розказую, щоб надихнути кожну українську жінку - особливо після 45-ти - проходити профілактичний огляд хоча б раз в рік. І зробити це - невідкладно. Ставитись до себе уважно. Знаходити час - і перевірятись. Бажано - кількома способами. І навіть в кількох установах. Тоді шанси на здорове життя значно зростають“.

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Также, ведущая добавила, что уже начала борьбу с болезнью. Она заявила, что продолжит работать и не собирается выпадать из жизни.

“Це всі подробиці, які вважаю доречним повідомити зараз. Боротьба почалася, і я вже відчула: шлях не буде легким. Але я планую працювати далі, не випадати з життя. І вірю, що наступний пост на цю тему - нехай і через певний час - буде про перемогу. Тоді і розповім все докладніше“, - написала Алла Мазур.

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Ранее сообщалось, что американская телеведущая Али Мейер в прямом эфире узнала, что больна раком.

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