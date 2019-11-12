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Проект "Таємниці ДНК" раскроет тайну исчезновения Яны Тараниной

Спецтема: ТВ и телешоу
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В студию проекта "Таємниці ДНК" придет мать исчезнувшей три года назад Яны Тараниной.
Проект "Таємниці ДНК" раскроет тайну исчезновения Яны Тараниной
Проект "Таємниці ДНК" раскроет тайну исчезновения Яны Тараниной
Пресс-служба

На СТБ состоялась премьера проекта, аналогов которому нет на украинском телевидении, – “Таємниці ДНК“. Каждый вторник, в 19:00, в рамках ток-шоу герои узнают ответы на жизненно важные вопросы с помощью теста ДНК: убеждаются  в отцовстве, разыскивают биологических родителей, сестер или братьев. В предстоящем выпуске зрители увидят две истории, каждая из них поразит до глубины души…

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В студию придет Екатерина Таранина в последней надежде узнать истину об исчезновении своей дочери. Три года назад вся Украина была шокирована загадочной пропажей 13-летней Яны Тараниной из Днепропетровской области. Спустя три месяца недалеко от села были найдены останки сожжённого тела. Полиция сделала вывод, что они принадлежат девочке. Родственники же уверены, что они похоронили чужого человека, а также сомневаются в достоверности расследования полиции. Родные Яны решились на отчаянный шаг…Только в студии проекта они узнают ответ на главный вопрос их жизни – кого похоронили в тот злосчастный день?

"Таємниці ДНК"
Пресс-служба

Вторая часть программы окажется не менее эмоциональной. Героиней выпуска станет 55-летняя Евгения. Всю жизнь женщина была уверена, что их в семье шестеро. Но в один момент все изменилось – Евгении сказали, что ее разыскивает сестра! Женщина отказывается в это верить, ведь считает свою семью примерной и дружной. Более того, они всю жизнь прожили на Кировоградщине, а объявившаяся “родственница“ родилась в Харькове. Женщина убеждена, что ее “сестра“ – мошенница, поэтому требует тест ДНК!

"Таємниці ДНК"
Пресс-служба

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Могла ли покойная мать-героиня в тайне родить малышку на другом конце страны и оставить ее там? Лишь тест ДНК расставит все по своим местам. Прямо в студии Евгения узнает, что таит в себе прошлое… Смотрите во вторник, 12 ноября, в 19:00 на СТБ!

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Теги: Таємниці ДНК
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Источник: Ivonа bigmir)net
Комментариев (1)
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