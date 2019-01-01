"Танці з зірками": возвращение первого состава "ВИА Гры", слезы Кухар и прощание Кравец

Чем запомнился четвертьфинал проекта "Танці з зірками 2019".

В это воскресенье телезрители канала «1+1» увидели четвертьфинал «Танців з зірками». По правилам проекта каждая из пар выполняла по два танца. Один из них бальный, а другой - номер, в котором участвовали популярные артисты украинского шоу-бизнеса, которые аккомпанировали им своими популярными хитами. Зрителей также ждали новые ведущие балкона, премьерная песня Тины Кароль и грандиозный сюрприз – триумфальное объединения первого «золотого» состава «ВИА Гра».

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Открыл праздничный вечер совместный танец всех участников. Номер на несколько минут погрузил присутствующих в зале в чувственные моменты этого сезона. Под песню «Hallelujah», которую исполняла KOLA, поклонникам дали возможность вспомнить всех звезд, которые уже покинули проект в этом году, их выступления и прощание, а также яркие номера каждой пары, которая продолжает бороться за кубок победителя.

Так, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева исполнили зажигательный хип-хоп под хит группы «Время и Стекло», которые вместе с ними выступали на паркете. Кстати, популярный дуэт также вел этот эфир на балконе. Надя Дорофеева и Позитив встречали участников, поддерживали их после выступлений и объявления оценок судей. Позитив так вдохновился шоу, что даже попытался сесть на шпагат, а Юра Горбунов шутя предложил ему пойти в следующий сезон участником, чтобы попробовать свои силы на паркете.

"Танці з зірками 2019" - четвертьфинал Пресс-служба

Владимир стал единственным парнем среди всех звездных участников, который остался в проекте, поэтому он готов был идти до конца: до самого финала, показывая свой танцевальный максимум. Вторым танцем пары была сексуальная румба, которая погрузила зрителей в водоворот страсти и любви. Влад Яма хотел еще раз убедиться, точно ли он разглядел техническое исполнение одного из популярного движения румбы «кукарача», поэтому попросил Владимира продемонстрировать его еще раз. «Искусство румбы в том, чтобы танцор умело двигал бедрами. На удивление у тебя это получилось, и мне не показалось», - добавил судья. А вот Франсиско решил, что шоумену не хватило сексуального взгляда, ведь этот танец говорит о любви. Поэтому международный хореограф решил дать мастер-класс, как правильно щуриться и держать подбородок, чтобы получился идеальное манящее выражение.

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Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на прошлой неделе попали в зону риска. По мнению пары, это было не поражение, а новый стимул, поэтому их вторым танцем стал нежный модерн под пение katya, ранее известной как Ассоль, которая исполнила песню «Моя мама». Анна подарила этот танец своему сыну, ведь именно материнство мотивирует ее идти дальше к победе. Спортсменка впервые показала всей стране своего сына. Маленький Рома даже пришел на эфир, чтобы поддержать маму, но немного разволновался перед камерами.

"Танці з зірками 2019" - четвертьфинал Пресс-служба

«Вы танцевали в образах детей, но техника была не по-детски четкой и уверенной. Этот сезон без вашей пары я не представляю», - добавил Влад Яма. В свою очередь, Надя Дорофеева спросила Аню, начал ли уже учиться танцевать Рома? На что Аня ответила: «Конечно, уже начал готовиться на детские «Танцы». Эту идею охотно поддержали все ведущие.

"Танці з зірками 2019" - четвертьфинал Пресс-служба

Приглашенные гости вечера Надежда Мейхер и Алена Винницкая покорили поклонников шоу страстным исполнением известной всем песни «Я не вернусь», под которую танцевали Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Легендам так понравилось выступать на паркете «Танців з зірками», что они вспомнили свое танцевальное прошлое, когда они были участниками шоу. Юра Горбунов даже предложил им снова окунуться в эти эмоции в следующем сезоне.

"Танці з зірками 2019" - четвертьфинал Пресс-служба

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Елена Кравец и Максим Леонов поразили зрителей лирическим контемпорари. Поддержала пару певица Джамала, которая исполняла нежную композицию «Верше». Для артистки это символическая композиция, которую она однажды продемонстрировала на одном вокальном конкурсе. Елена поделилась, что это большая честь танцевать под пение известной украинской певицы. Контемпорари в розовом саду затронул сердца всех зрителей, которые бурно хлопали и выкрикивали слова поддержки паре.

"Танці з зірками 2019" - четвертьфинал Пресс-служба

Ксения Мишина и Женя Кот выполнили сексуальный фристайл под дождем, который стал чрезвычайно эмоциональным. Пара танцевала под пение артистки Тины Кароль, которая выполнила свою известную композицию «Зачем я знаю» в дерзком ярком образе с короткой прической, как когда-то в клипе. Зал аплодировал паре стоя. «Это было драматическое представление длительностью в две минуты. Что-то новое в искусстве танца», - прокомментировал Григорий Чапкис, а вот Франсиско Гомес этот раз был достаточно строгий, поэтому посоветовал звездной участнице технически подковаться, чтобы попасть в финал. «Страсть или техника? Очень интересно узнать, что победит в финале», - добавила Екатерина Кухар.

"Танці з зірками 2019" - четвертьфинал Пресс-служба

Посмотреть двенадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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