Макс Барских анонсировал выход нового альбома

Премьера шестого полноформатного LP музыканта состоится в рамках второго мирового тура NEZEMNAYA 2020 на международном музыкальном лейбле Sony Music Entertainment.

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Совсем скоро поклонники артиста станут свидетелями масштабного мирового тура NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020, в рамках которого будет представлен новый альбом Макса Барских “1990“.

“1990 - это год моего рождения и этим альбомом я завершаю свою музыкальную трилогию: “Туманы“, “Семь“, “1990“. Песни из нового альбома все ещё наполнены романтизмом тех лет, но положены на более урбанистическое и современное звучание. Я создаю микс оголенно-искренних чувств с настроениями большого города. Это путешествие назад, но все еще в будущее“, - комментирует будущую премьеру Барских.

Макс Барских - 1990 Пресс-служба

Предыдущие два альбома “Туманы“ и “Семь“ принесли Барских в общей сумме 10 платиновых дисков: “Туманы“ собрал 2 платины, альбом “7“ был удостоен трех платиновых дисков. Помимо этого рекордных результатов достигли отдельные синглы: “Берега“ - 3 платины, “Неземная“ - 2 платины, “Вспоминать“ - один золотой диск.

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Всех поклонников артиста ждёт уникальный релиз альбома “1990“. Об этом Макс рассказал на своей странице в Instagram, объявив о запуске международного музыкального квеста. Так, премьера новых треков из шестого альбома будет проходить в разных городах мира во время концертов. Таким образом, каждое выступление Барских станет уникальным и неповторимым. После чего слушатель сразу получит доступ к новинке на любой цифровой площадке. Дата релиза лид-сингла альбома будет объявлена в ближайшее время.

Ранее Макс Барских прокомментировал слухи об уходе со сцены.

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