Полиграф ШарикOFF начал юбилейный тур с солдаута

Полиграф ШарикOFF отправится в юбилейный тур по 20 городам Украины.

Сергей Пархоменко, он же Полиграф ШарикоFF, он же просто Серёга готовится отметить юбилей своего главного хита большим туром “Бумеру 15”. Начало положено громкое: все билеты на первый концерт в столичном Октябрьском дворце уже распроданы.

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Зрителям, которые все-таки успели забронировать место в зале, рэпер-шансонье обещает фирменное шоу на стыке концерта и стэндапа. Живой оркестр, хор, танцоры, видеоинсталляции, острый конферанс и даже чечётка в исполнении виновника торжества – только несколько элементов праздничной программы. Помимо старых и новых песен Полиграфа публика услышит и народные хиты Серёги: “Возле дома твоего”, “Чёрный бумер” и “Миллион долларов США”.

Из Киева Полиграф в сопровождении музыкантов и хора отправится по 20 городам Украины, среди которых Одесса, Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог и Львов.

Ранее сообщалось, что Полиграф ШарикOFF поступил в украинский ВУЗ.

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