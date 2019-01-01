Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Полиграф ШарикOFF начал юбилейный тур с солдаута

Комментариев: 0
Полиграф ШарикOFF отправится в юбилейный тур по 20 городам Украины.
Полиграф ШарикOFF начал юбилейный тур с солдаута
Полиграф ШарикOFF начал юбилейный тур с солдаута
Пресс-служба

Сергей Пархоменко, он же Полиграф ШарикоFF, он же просто Серёга готовится отметить юбилей своего главного хита большим туром “Бумеру 15”. Начало положено громкое: все билеты на первый концерт в столичном Октябрьском дворце уже распроданы.

Читай также: Рэпер Серега объяснил, почему хочет стать украинцем

Зрителям, которые все-таки успели забронировать место в зале, рэпер-шансонье обещает фирменное шоу на стыке концерта и стэндапа. Живой оркестр, хор, танцоры, видеоинсталляции, острый конферанс и даже чечётка в исполнении виновника торжества – только несколько элементов праздничной программы. Помимо старых и новых песен Полиграфа публика услышит и народные хиты Серёги: “Возле дома твоего”, “Чёрный бумер” и “Миллион долларов США”.

Из Киева Полиграф в сопровождении музыкантов и хора отправится по 20 городам Украины, среди которых Одесса, Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог и Львов.

Ранее сообщалось, что Полиграф ШарикOFF поступил в украинский ВУЗ.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Полиграф ШарикOFF, Серега
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь