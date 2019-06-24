Участник группы MOZGI Дядя Вадя во второй раз станет отцом

Дядя Вадя и его супруга ожидают на появление второго ребенка в 2020 году.

Украинский исполнитель, участник популярной группы MOZGI Вадим Федоров, более известный как Дядя Вадя, во второй раз станет отцом. О пополнении в семье артист рассказал на съемках шоу новогоднего шоу “Привіт, 20-ті!“, пишет ТСН.

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По словам исполнителя, он и его супруга ожидают на появления малыша в 2020 году. Отметим, что пара уже воспитывает сына.

“В следующем году я ожидаю пополнения в своей семье. Мы с женой ждем рождения ребенка, это очень важное событие для нас в 2020 году“, - поделился Дядя Вадя.

Кроме того, певец рассекретил пол будущего ребенка. Так, Дядя Вадя рассказал, что у него родится дочка. А сын исполнителя предложил несколько имен для сестренки.

“Он спросил - а можно так, чтобы сначала не называть? Если она будет кричать, когда родится, мы назовем ее Арина, а если будет спать все время - Соня, Софочка“, - рассказал Дядя Вадя.

Напомним, ранее в честь группы MOZGI назвали звезду в космосе.

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