Оля Полякова рассказала, чем занимается по ночам

Певица Оля Полякова рассказала о съемках нового видеоклипа.

В эфире программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ Оля Полякова рассказала о ночных походах всех женщин, а также о коллаборации с двумя известными мужчинами.

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Популярная певица и актриса Оля Полякова, которая выступит на праздничном шоу “Привіт, 20-ті!“ канала “Украина“, в эксклюзивном интервью рассказала о своих планах на ноябрь. Оказалось, уже в середине месяца артистка презентует новое видео, в котором продемонстрирует новые образы и появится в невероятном амплуа.

“Я сейчас сделала клип на песню “Эй, секундочку“ – это будет очень крутяцкое видео! У меня там даже будет кладбище – аааа! Вот-вот будет премьера, мы уже его смонтировали, 17 ноября будет новый клип!“ – поделилась Оля Полякова в программе “Ранок з Україною“.

Оля Полякова Пресс-служба

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Но это не единственный сюрприз от любимой артистки миллионов – Оля Полякова расскажет, чем занимается по ночам, и не только она:

“А другая видеоработа будет о ночной жрице. Ночная жрица – это не та, которая работает на дороге, а та, которая жрет около холодильника по ночам! Потому что в каждой женщине ночью просыпается ночная жрица и она идет к холодильнику. И еще будет суперэксклюзивный хит с двумя супермужчинами, супер-артистами нашего шоу-бизнеса!“ – рассказала артистка в эфире канала “Украина“.

Напомним, ранее Полякову на Х-Факторе пригласил на "медляк" ее знакомый.

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