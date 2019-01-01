Из участниц "Топ-модели по-украински" сделали живое граффити на стене высотки

Девушки позировали на высоте шестого этажа в огромном платье. А спускали их туда прямо с крыши.

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Такого в “Топ-модели по-украински“ еще не было. Высота, опасность, красота. Съемка fashion-видео “Мурал“, по мнению эксперта реалити Сергея Никитюка, стала самой сложной за все сезоны реалити.

– Это самое экстремальное испытание за все сезоны, – заявил Никитюк. – Лично я ужасно боюсь высоты. И честно признаюсь: на месте девушек отказался бы от испытания. Но надеюсь, что они смогут преодолеть себя. Ведь это не только страшно, но и очень красиво!

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По задумке, девушка внутри огромного платья (на которое, к слову, ушло 200 погонных метров ткани) должны составлять живой мурал. Участницу в юбку, которую закрепили на стене заранее, спускали прямо с крыши на специальной страховке. Ей нужно было пролететь по воздуху четыре этажа, а потом нырнуть в подол юбки и позировать внутри все так же подвешенной к страховке.

– Я никогда в жизни не была на высоте, – говорит участница реалити Мальвина Чукля. – Мой максимум – это балкон второго этажа. Поэтому я совершенно не понимала, боюсь высоты или нет. Вообще до этой съемки я была уверена, что не истеричка. Оказалось, что ошибалась...

Но если Мальвина все-таки смогла побороть свой страх и отработала съемку, то одна из самых младших участниц – Наташа Масловская – так и не смогла преодолеть себя.

– Я надеялась, что смогу, но когда меня начали опускать вниз, то в глазах потемнело, в ушах начало звенеть. Я боялась потерять сознание прямо на высоте! – вспоминает девушка.

Как проходила самая экстремальная съемка “Топ-модели по-украински“ – смотри в галерее:

Напомним, ранее на “Топ-модели по-украински“ повторили культовую сцену из “Интерстеллара“.

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