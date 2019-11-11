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People's Choice Awards 2019: Названы победители премии

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Названы лучшие актеры, музыканты, сериалы и фильмы по версии премии People's Choice Awards 2019.
People's Choice Awards 2019: Названы победители премии
People's Choice Awards 2019: Названы победители премии
GettyImages

В ночь на 11 ноября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии People's Choice Awards 2019. По итогам зрительского голосования были объявлены лучшие актеры, звезды телевидения, музыканты, сериалы, фильмы и телешоу.

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Отметим, что в этом году в голосовании приняли участие более миллиарда пользователей Сети. Так, лучшими актерами зрители назвали Зендаю (“Человек-паук: Возвращение домой“) и Роберта Дауни-младшего (“Мстители: Финал“). 

“Очень странные дела“ стал лучшим сериалом, а лучшим фильмом 2019 года была признана картина “Мстители: Финал“. Лучшими исполнителями в этом году стали Шон Мендес и Билли Айлиш.

Список победителей People's Choice Awards 2019 в главных номинациях:

  • Лучший фильм: “Мстители: Завершение“
  • Лучшая актриса: Зендая (“Человек-паук: Далеко от дома“)

  • Лучший актер: Роберт Дауни-младший (“Мстители: Финал“)
  • Лучшая драма: “После“
  • Лучшая комедия: “Загадочное убийство“

  • Лучший боевик: “Мстители: Финал“
  • Лучший семейный фильм: “Аладдин“
  • Лучший сериал: “Очень странные дела“
  • Лучше реалити-шоу: Семейство Кардашян
  • Fashion-икона: Гвен Стефани

  • Лучший исполнитель: Шон Мендес
  • Лучшая исполнительница: Билли Айлиш
  • Лучшая группа: BLACKPINK
  • Лучший альбом года: Тейлор Свифт Lover
  • Песня года: Шон Мендес и Камила Кабелльо - Senorita

  • Видео года: BLACKPINK - Kill this love

Ранее мы писали о победителях музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2019.

 

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Теги: People's Choice Awards 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net
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