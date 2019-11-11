People's Choice Awards 2019: Названы победители премии

Названы лучшие актеры, музыканты, сериалы и фильмы по версии премии People's Choice Awards 2019.

В ночь на 11 ноября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии People's Choice Awards 2019. По итогам зрительского голосования были объявлены лучшие актеры, звезды телевидения, музыканты, сериалы, фильмы и телешоу.

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Отметим, что в этом году в голосовании приняли участие более миллиарда пользователей Сети. Так, лучшими актерами зрители назвали Зендаю (“Человек-паук: Возвращение домой“) и Роберта Дауни-младшего (“Мстители: Финал“).

“Очень странные дела“ стал лучшим сериалом, а лучшим фильмом 2019 года была признана картина “Мстители: Финал“. Лучшими исполнителями в этом году стали Шон Мендес и Билли Айлиш.

Список победителей People's Choice Awards 2019 в главных номинациях:

Лучший фильм: “Мстители: Завершение“

Лучшая актриса: Зендая (“Человек-паук: Далеко от дома“)

Лучший актер: Роберт Дауни-младший (“Мстители: Финал“)

Лучшая драма: “После“

Лучшая комедия: “Загадочное убийство“

Лучший боевик: “Мстители: Финал“

Лучший семейный фильм: “Аладдин“

Лучший сериал: “Очень странные дела“

Лучше реалити-шоу: Семейство Кардашян

Fashion-икона: Гвен Стефани

Лучший исполнитель: Шон Мендес

Лучшая исполнительница: Билли Айлиш

Лучшая группа: BLACKPINK

Лучший альбом года: Тейлор Свифт Lover

Песня года: Шон Мендес и Камила Кабелльо - Senorita

Видео года: BLACKPINK - Kill this love

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