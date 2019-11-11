People's Choice Awards 2019: Названы победители премии
В ночь на 11 ноября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии People's Choice Awards 2019. По итогам зрительского голосования были объявлены лучшие актеры, звезды телевидения, музыканты, сериалы, фильмы и телешоу.
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Отметим, что в этом году в голосовании приняли участие более миллиарда пользователей Сети. Так, лучшими актерами зрители назвали Зендаю (“Человек-паук: Возвращение домой“) и Роберта Дауни-младшего (“Мстители: Финал“).
“Очень странные дела“ стал лучшим сериалом, а лучшим фильмом 2019 года была признана картина “Мстители: Финал“. Лучшими исполнителями в этом году стали Шон Мендес и Билли Айлиш.
Список победителей People's Choice Awards 2019 в главных номинациях:
- Лучший фильм: “Мстители: Завершение“
- Лучшая актриса: Зендая (“Человек-паук: Далеко от дома“)
- Лучший актер: Роберт Дауни-младший (“Мстители: Финал“)
- Лучшая драма: “После“
- Лучшая комедия: “Загадочное убийство“
- Лучший боевик: “Мстители: Финал“
- Лучший семейный фильм: “Аладдин“
- Лучший сериал: “Очень странные дела“
- Лучше реалити-шоу: Семейство Кардашян
- Fashion-икона: Гвен Стефани
- Лучший исполнитель: Шон Мендес
- Лучшая исполнительница: Билли Айлиш
- Лучшая группа: BLACKPINK
- Лучший альбом года: Тейлор Свифт Lover
- Песня года: Шон Мендес и Камила Кабелльо - Senorita
- Видео года: BLACKPINK - Kill this love
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