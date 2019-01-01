Василий Шкляр озвучил фильм "Черный ворон", снятый по мотивам его романа

Василий Шкляр озвучит исторические комментарии в фильме "Черный ворон".

Долгожданная премьера полнометражной исторической драмы “Черный ворон“ по мотивам одноименного романа Василия Шкляра состоится 5 декабря 2019 года в кинотеатрах Украины.

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Писатель не только принимал участие в работе над сценарием фильма, но и проживал этапы всего съемочного процесса вместе с актерами - регулярно приезжал на площадку, просматривал отснятый материал вместе с режиссером Тарасом Ткаченко.

"Черный ворон" Пресс-служба

Стало известно, что в ленте зрители смогут услышать голос автора - Василий Шкляр озвучит исторические комментарии в фильме, и станет для них закадровым путеводителем в прошлое украинской истории.

“Как же это хорошо, что мы имеем два различных прочтения наших героических холодноярских событий. Мы увидим его не только в литературном произведении, но и на экране. И это будет очень яркое зрелище, которое западет вам глубоко в сердце, я убежден“, - говорит Василий Шкляр.

А пока украинский зритель с нетерпением ждет премьеры исторической драмы, автор романа “Залишенець.Чорний ворон“ Василий Шкляр уже посмотрел фильм на большом экране. Финальный вариант картины писателю понравился:

“Автор никогда не может быть вполне доволен экранизацией, потому что экранное воплощение не стоит отождествлять с литературным произведением. И я с самого начала знал эту истину, поэтому не смотрел предвзято. Но я доволен: понравились удачно подобраны актеры, их игра. И я уверен, что картина не оставит равнодушным ни одного зрителя“.

"Черный ворон" Пресс-служба

Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино компанией “ТЕТ-Продакшн“ по заказу телеканала “1+1“. “Черный ворон“ воспроизводит одну из страниц украинской истории - борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

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События в фильме расскажут об истории жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом, и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинцев и собственной семьи.

"Черный ворон" Пресс-служба

Главную роль в картине исполнит молодой украинский актер Тарас Цимбалюк, известный зрителям телеканала “1+1“ за работой в сериалах “Центральная больница“ и “Село на миллион“. Для первых планов было привлечено почти 30 актеров. Кроме Тараса Цимбалюка, роли в ленте исполнят популярные украинские актеры Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Даниил Мирешкин, Зоряна Марченко, Наталья Сумская и другие.

Тарас Цимбалюк Пресс-служба

Одним из главных героев картины также стал ворон по имени Фрейд, на его счету уже шесть полнометражных фильмов.

Ворон Фрейд Пресс-служба

Дистрибуцию фильма осуществляет “Киномания“. “Черный ворон“ выйдет на экраны кинотеатров уже 5 декабря.

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