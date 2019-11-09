Фанат Мадонны будет судиться со звездой из-за переноса концерта

В США поклонник подал в суд на Мадонну из-за переноса времени концерта.

Мадонна славится не только музыкальной карьерой, но и скандалами. На этот раз звезду обвиняет собственный фанат.

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Нейт Голландер из Флориды решил подать в суд на Мадонну за ее поздние концерты. По информации западных СМИ, Голландер купил билеты на шоу Мадонны 17 декабря на пляже Fillmore Miami, концерт должен был начаться в 20:30. Но 23 октября Мадонна и Live Nation изменили время начала этого шоу и нескольких других на 22:30 вечера.

Истец, отдавший за билеты 1,03 тыс. долларов, не может возместить их стоимость за изменения времени проведения концерта, потому что это не предусмотрено законом. Перепродажа не компенсирует потраченных средств, поскольку из-за смены времени билеты “потерпели чрезвычайную потерю ценности“.

Сама Мадонна ситуацию не комментирует.

Ранее легендарный американский баскетболист Деннис Родман утверждает, что в 90-х Мадонна предлагала ему круглую сумму за ребенка.

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