Alina Pash угодила в неприятность в Израиле

Исполнительницу едва не забрали в полицейский участок.

Украинская исполнительница Alina Pash, представившая недавно клип Bosorkanya, могла попасть за решетку. Во время своего путешествия девушка решила покурить запрещенное вещество.

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Накануне Алина Паш вместе со своим спутником побывали в Израиле.

Путешествовать – моя страсть. Кроме Америки были сейчас в Израиле, побывали в Тель-Авиве, Иерусалиме. В Иерусалиме меня чуть не забрали в полицейский участок, - призналась она в интервью для “Светской жизни“.

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Оказалось, что украинская звезда решила заменить таблетки травкой, едва не попав в местное отделение.

Есть такая штука, как CBD. Это травка, но без тетрагидроканнабинола, которая не дурманит, а которая расслабляет и она легальна во многих странах. Но не в Иерусалиме. В Тель-Авиве так. Я вместо таблеток решила покурить себе CBD, потому что она легальна в Тель-Авиве якобы. Но, оказалось, что нет. Меня чуть не забрали в полицейский участок. Мама, прости. Папа, прости, - поделилась Alina Pash.

Ранее Pianoбой и Alina Pash посвятили совместный трек всем женщинам.

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