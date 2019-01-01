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Эмбер Херд просит суд обязать Джонни Деппа пройти обследование

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Бывшая супруга Джонни Деппа настаивает на том, чтобы актер прошел обследование у психиатра.
Эмбер Херд и Джонни Депп
Эмбер Херд и Джонни Депп
ivona.bigmir.net

Эмбер Херд просит суд заставить Джонни Деппа пройти психиатрическую экспертизу, чтобы поставить под сомнение его текущее психическое состояние. Экс-супруги официально не вместе с 2017 года, но до сих пор разбирательства между ними не заканчиваются.

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Новое требование актрисы адвокаты Джонни Деппа считают вторжением в частную жизнь. Поясняя это тем, что нынешнее психическое состояние актера имеет мало отношения к тому, что могло или не могло произойти несколько лет назад между парой.

Это дело о клевете, в котором мистер Депп не утверждает, что не страдает каким-либо психическим расстройством. Таким образом, психическое состояние господина Деппа не является “спорным“, и, соответственно, проводить  экспертизу нет никаких оснований, -говорят адвокаты Деппа в ответ на требования Херд.

Напомним, что ранее Эмбер Херд требовала данные об арестах и лечении Джонни Деппа.

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Теги: Эмбер Херд, Джонни Депп
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