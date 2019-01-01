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Катрин Денев восстанавливается после ишемического инсульта

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76-летнюю актрису госпитализировали в ночь на 6 ноября.
Катрин Денев восстанавливается после ишемического инсульта
Катрин Денев восстанавливается после ишемического инсульта
ivona.bigmir.net

Легендарная французская актриса Катрин Денев идет на поправку. 76-летнюю знаменитость госпитализировали в ночь на 6 ноября в Париже из-за серьезного недомогания.

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в настоящее время Катрин Денев постепенно восстанавливается после перенесенного малого ишемического инсульта, сообщает AFP со ссылкой на окружение знаменитости. По их словам, “лечение проходит хорошо“, и актриса постепенно “восстанавливается“.

Как и было объявлено ранее, никаких нарушений в двигательной активности нет. Она восстанавливается. Проводятся дополнительные медицинские осмотры, - говорит источник.

Недавно мы показывали, как выглядела Катрин Денев в молодости.

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Теги: Катрин Денев, актриса
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