Создатели перезапуска сериала "Беверли-Хиллз 90210" не планируют снимать продолжение.

Продолжения не будет: Перезапуск "Беверли-Хиллза 90210" закрыли после первого сезона instagram.com/bh90210

Телеканал FOX принял решение закрыть перезапуск культового сериала девяностых “Беверли-Хиллз 90210“. Создатели проекта не будут продлевать его на второй сезон. Об этом сообщает Deadline.

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Как отмечает издание, 6-серийный перезапуск “Беверли-Хиллз 90210“ стал самым высокорейтинговым новым сериалом лета 2019 на американском телевидении. Продюсеры и актеры планировали снять еще несколько сезонов, однако телеканал FOX закрыл проект.

Напомним, что в 6-серийном продолжении “Беверли-Хиллз, 90210“ приняли участие все актеры оригинального состава, кроме Люка Перри. Исполнитель роли Дилана Маккея умер в марте 2019 года.

Ранее сообщалось, что звезда сериала “Беверли-Хиллз 90210“ Иан Зиринг объявил о разводе с женой.

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