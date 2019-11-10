Узнайте, чем будут удивлять участники "Танців з зірками 2019" в четвертьфинале.

"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть двенадцатый эфир instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 10 ноября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоится четвертьфинал проекта “Танці з зірками 2019“. В двенадцатом прямом эфире зрители узнают имена полуфиналистов.

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В новом выпуске звездным участникам предстоит показать сразу два танца. А ведущими балкона станут Надя Дорофеева и Позитив. Кроме того, пары будут выступать под музыкальное сопровождение приглашенных артистов украинского шоу-бизнеса. Так, ради во время шоу Надежда Мейхер и Алена Винницкая снова споют вместе популярный хит группы ВИА Гра “Я не вернусь“.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздевой продемонстрируют румбу и хип-хоп под зажигательный хит группы “Время и Стекло“. Ксения Мишина и Женя Кот покажут фристайл под песню Тины Кароль “Зачем я знаю и самбу. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцуют джаз-модерн под песню исполнительницы katya, (Экс-Ассоль). Еще один танец Анна посвятит своей маме. Елена Кравец и Макс Леонов исполнят ча-ча-ча и контемпорари под песню “Верше“ в исполнении Джамалы.

Смотрите анонс двенадцатого выпуска “Танців з зірками 2019“ от 10.11.2019:

Посмотреть одиннадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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