Ирина Федишин впервые рассказала о знакомстве с мужем

Певица Ирина Федишин рассказала о начале отношений с мужем Виталием Човником.

Известная украинская исполнительница Ирина Федишин впервые рассказала о том, как Виталий Човник завоевал ее сердце. Откровенным признанием артистка поделилась в программе “Життя відомих людей“.

Читай также: “Какая молодая и красивая“: Ирина Федишин показала свою маму

По словам Ирины, со своим мужем она познакомилась еще во время учебы в университете. Виталий в то время работал музыкальным редактором на одной радиостанции в Ивано-Франковске. После выступления Федишин на концерте в Бучаче, Човник решил взять ее песни, чтобы крутить в эфире на радио. Позже он стал часто звонит исполнительнице.

“Концерт был в Бучаче. Я тогда выступала, а Виталий работал музыкальным редактором на одной радиостанции в Ивано-Франковске. Ему очень понравилось мое выступление, и он пришел взять песни для того, чтобы крутить их на радиостанции. Потом он очень долго мне названивал, и я думала, чего он мне звонит. Он во Франковске, я во Львове, как такое может быть встречание?“, рассказала Ирина.

Однако, расстояние не помешало мужчине завоевывал сердце Федишин. Кроме того, Виталий стал продюсер начинающей звезды украинского шоубиза. А через полгода отношений Човник сделал возлюбленной предложение во львовской кофейне.

“Значит, я сидела здесь, Виталий там. Мы просто ужинали, и в один момент он позвал официанта, который принес на подносе цветы и коробочку с кольцом“, - поделилась воспоминаниями Федишин.

Читай также: Ирина Федишин очаровала Сеть романтичным фото с мужем

Супруг певицы признался, что до знакомства с Ириной учился в духовной семинарии и собирался стать священником.

“Я хотел принимать решение ехать дальше учиться в Рим, в Ватикан, но решил все же остаться с Ириной, и в светской жизни быть более полезным чем там“, - поделился Виталий.

Напомним, ранее Ирина Федишин рассекретила своего спонсора.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.