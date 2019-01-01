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Ирина Федишин впервые рассказала о знакомстве с мужем

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Певица Ирина Федишин рассказала о начале отношений с мужем Виталием Човником.
Ирина Федишин впервые рассказала о знакомстве с мужем
Ирина Федишин впервые рассказала о знакомстве с мужем
instagram.com/irynafedyshyn

Известная украинская исполнительница Ирина Федишин впервые рассказала о том, как Виталий Човник завоевал ее сердце. Откровенным признанием артистка поделилась в программе “Життя відомих людей“.

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По словам Ирины, со своим мужем она познакомилась еще во время учебы в университете. Виталий в то время работал музыкальным редактором на одной радиостанции в Ивано-Франковске. После выступления Федишин на концерте в Бучаче, Човник решил взять ее песни, чтобы крутить в эфире на радио. Позже он стал часто звонит исполнительнице.

“Концерт был в Бучаче. Я тогда выступала, а Виталий работал музыкальным редактором на одной радиостанции в Ивано-Франковске. Ему очень понравилось мое выступление, и он пришел взять песни для того, чтобы крутить их на радиостанции. Потом он очень долго мне названивал, и я думала, чего он мне звонит. Он во Франковске, я во Львове, как такое может быть встречание?“, рассказала Ирина.

Однако, расстояние не помешало мужчине завоевывал сердце Федишин. Кроме того, Виталий стал  продюсер начинающей звезды украинского шоубиза. А через полгода отношений Човник сделал возлюбленной предложение во львовской кофейне. 

“Значит, я сидела здесь, Виталий там. Мы просто ужинали, и в один момент он позвал официанта, который принес на подносе цветы и коробочку с кольцом“, - поделилась воспоминаниями Федишин.

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Супруг певицы признался, что до знакомства с Ириной учился в духовной семинарии и собирался стать священником.

“Я хотел принимать решение ехать дальше учиться в Рим, в Ватикан, но решил все же остаться с Ириной, и в светской жизни быть более полезным чем там“, - поделился Виталий.

Напомним, ранее Ирина Федишин рассекретила своего спонсора.

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Теги: Ирина Федишин
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Источник: Ivonа bigmir)net

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