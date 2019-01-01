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"Іграшкова зброя": Арсен Мирзоян представил совместный трек с Олегом Собчуком

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Трек вошел в пятый студийный лонг-плей певца "Інгредієнт".
"Іграшкова зброя": Арсен Мирзоян представил совместный трек с Олегом Собчуком
"Іграшкова зброя": Арсен Мирзоян представил совместный трек с Олегом Собчуком
Пресс-служба

Украинские музыканты Арсен Мирзоян и лидер группы СКАЙ Олег Собчук пошли на творческий эксперимент, в результате которого появился совместный трек “Іграшкова зброя“.

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Идея спеть в дуэте пришла к Мирзояну во время спектакля Ladies Night, в котором артисты играли вместе. Тогда были написаны слова и музыка, вот только для дуэта не хватало еще одного настоящего рокера. По словам Арсена, этот трек - иллюстрация дружбы с Олегом.

Арсен Мирзоян и Олег Собчук
Арсен Мирзоян и Олег Собчук
Пресс-служба

“Содержание - в песне, выводы каждый сделает свои “, - лаконично прокомментировал Мирзоян новую работу. Впрочем, история создания трека напомнила о еще одном факте из жизни артиста: он увлекается живописью. И обложку к песне “Іграшкова зброя“ написал собственноручно.

Напомним, в поддержку пластинки “Інгредієнт“ Арсен Мирзоян отправился в тур по городам Украины. 26 ноября певец представит альбом на сцене киевского Дворца “Украина“.

Напомним, ранее певица KAMALIYA сняла в новом клипе своих дочерей и Нину Матвиенко.

 

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Теги: Арсен Мирзоян, Олег Собчук
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Источник: Ivonа bigmir)net

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