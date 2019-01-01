Участников ждет испытание высотой в экстремальных условиях.

Зважені та щасливі: самое экстремальное испытание в истории проекта и возвращение выбывших Пресс-служба

Читай также: Участники “Битвы экстрасенсов“ выяснят, что скрывается за феноменом гениальности

Сегодня в 19:00 на телеканале СТБ состоится одиннадцатый выпуск самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

Пресс-служба

Пресс-служба

Читай также: “Міняю жінку“: Директор дома культуры пыталась спасти семью от семейного кризиса

На этой неделе на участников ждет самое экстремальное испытание в истории проекта. Им придется перебраться с одной стороны конструкции на противоположную при помощи только веревки.

Партнеры будут вынуждены передавать друг другу край веревки, чтобы каждый закреплял ее со своей стороны. Таким образом плести паутину, которая поможет продвинуться к финишу. И делать это нужно будет на высоте 30 метров.

Пресс-служба

Пресс-служба

Пресс-служба

Также неожиданный сюрприз от Аниты – дополнительные участники, которые появятся на проекте всего за шесть недель до финала.

Пресс-служба

Пресс-служба

Читай также: Зважені та щасливі: Как сейчас выглядит Наташа Кириленко

К концу выпуска из семи участников останется… десять.

Зрители снова увидят Лалу, Колю, Сашу и даже Наташу из розовой команды, которая вылетела лишь на прошлой неделе. Смогут ли они доказать, что достойны второго шанса, который им предоставила Анита, узнаем уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы писали, что участница “Зважених“ сделала Марине Боржемской необычный подарок.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.