KAMALIYA в новом клипе рассказала историю материнства

Певица KAMALIYA сняла в новом клипе своих дочерей и Нину Матвиенко.

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Певица KAMALIYA подготовила неожиданную премьеру: исполнительница представила клип на новый трогательный трек “Доню, не плач”. Это будет едва ли не первая по-настоящему лирическая работа артистки “M1 Agency”, в которой она покажет себя не гламурной сексуальной девой, а нежной любящей мамой.

- Материнство - это заветная мечта моей жизни, к которой я шла очень сложным путём. Я не жалею ни об одном шаге, который мне пришлось на нём сделать. “Доню, не плач” - это песня, которую поймёт каждая мама. Этот статус - самая тяжёлая из работ, которая приносит наибольшую радость! - делится KAMALIYA. - “Доню, не плач” родилась так же, как рождается ребенок. И вот когда у меня самой потекли слёзы, я поняла, что трек готов. Даже мои дочери, хотя в песне прошу их не плакать, могут от неё расчувствоваться!

KAMALIYA - “Доню, не плач” Пресс-служба

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Одной из ключевых “фишек” видеоработы стало появление в кадре певицы, которую считают душой и голосом украинской культуры, - Нины Матвиенко!

- Я охотно согласилась принять участие в этой съёмке! Мне очень близка эта тема, у меня самой - энергетически крепкий женский род... - комментирует Нина Митрофановна. - На площадке царили свет, добро, даже благословенная атмосфера! Спасибо за приглашение!

KAMALIYA - “Доню, не плач” Пресс-служба

Режиссёром видеоработы стал Александр Филатович:

- Идея клипа заключается в том, что жизнь - это дорога, и пока ребёнок идёт по ней - мама всегда рядом независимо от возраста. В клипе будут драматические мини-сюжеты о дочери, где мама всегда является для неё поддержкой и другом, мама всегда рядом.

Премьера клипа “Доню, не плач” состоится сегодня, 7 ноября, в эфире “ДК ПРЕМ'ЄР” на телеканале М1 в 19:45.

Напомним, ранее певица Камалия показала, в каком роскошном особняке живет.

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