Ирина Горовая призналась, какие отношения у сына Андрея с новой супругой Потапа, Настей Каменских.

Экс-жена Потапа рассказала, как общается их сын с Каменских instagram.com/realpotap

Известный украинский продюсер и бывшая супруга рэпера Потапа, Ирина Горовая рассказала, как складываются отношения сына Андрея с новой возлюбленной отца, Настей Каменских.

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Так, Ирина приняла участие в программе “Життя відомих людей“ и призналась, что 11-летний Андрей и нынешняя супруга Потапа Каменских редко общаются и у них нет теплых отношений.

“Не очень они общаются. У них нет каких-то взаимоотношений. Но если мы где-то пересекаемся, то: “Привет, пока“. Они могут поговорить, нет отрицалово, но и нет теплых отношений, мы не одна большая семья“, - поделилась Горовая.

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Звездная мама отметила, что не препятствует общению Потапа с сыном. По ее словам, рэпер часто берет ребенка на футбол и в кино.

“Леша приходит, он вхож в наш дом, мы общаемся. Малый с ним ездит в футбол, баскетбол играть, мы ходим в кино семьей“, - рассказала экс-жена Потапа.

Напомним, ранее Потап с сыном Андреем были ведущими восьмого эфира “Танців з зірками 2019“.

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