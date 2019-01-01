Экс-жена Потапа рассказала, как общается их сын с Каменских
Известный украинский продюсер и бывшая супруга рэпера Потапа, Ирина Горовая рассказала, как складываются отношения сына Андрея с новой возлюбленной отца, Настей Каменских.
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Так, Ирина приняла участие в программе “Життя відомих людей“ и призналась, что 11-летний Андрей и нынешняя супруга Потапа Каменских редко общаются и у них нет теплых отношений.
“Не очень они общаются. У них нет каких-то взаимоотношений. Но если мы где-то пересекаемся, то: “Привет, пока“. Они могут поговорить, нет отрицалово, но и нет теплых отношений, мы не одна большая семья“, - поделилась Горовая.
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Звездная мама отметила, что не препятствует общению Потапа с сыном. По ее словам, рэпер часто берет ребенка на футбол и в кино.
“Леша приходит, он вхож в наш дом, мы общаемся. Малый с ним ездит в футбол, баскетбол играть, мы ходим в кино семьей“, - рассказала экс-жена Потапа.
Напомним, ранее Потап с сыном Андреем были ведущими восьмого эфира “Танців з зірками 2019“.
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