Участники "Битвы экстрасенсов" выяснят, что скрывается за феноменом гениальности

Узнайте, чем удивит новый выпуск проекта "Битва экстрасенсов".

Сегодня, 6 ноября в 19:00, на СТБ выйдет 6 выпуск мистического релити “Битва экстрасенсов“. В первом испытании ясновидящие попробуют выяснить, что скрывается за человеческой гениальностью. В студии они встретятся с пятью родителями одаренных детей. Какие неожиданные подробности всплывут во время работы магов и что не удастся утаить героям – узнайте в выпуске!

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Гении во все времена были в центре внимания. Их ненавидели, ими восхищались, над ними даже проводили эксперименты. Впрочем, суть гениальности до сих пор неизвестна. Участники 20 сезона “Битвы экстрасенсов“ встретятся с пятью героями программы, чтобы выяснить, что скрывается за одаренностью их детей. Среди гостей окажется победительница 16 сезона “Битвы экстрасенсов“ – эмпат и таролог Ольга Стогнушенко. Она – мама одаренного мальчика, который с детства пишет вовсе недетские стихи.

Ольга Стогнушенко Пресс-служба

Также участники реалити попробуют выяснить, по какой причине погиб молодой отец Михаил из Одесской области. В последнее время в жизни мужчины была белая полоса – он женился, стал отцом. Любил свою семью, работу, а также обзавелся новой машиной. Казалось, все в его жизни складывается идеально. Но внезапно родные узнали о смерти Михаила. Его нашли на дне реки в автомобиле. В полиции дело квалифицировали как самоубийство, но родственники категорически отказываются в это верить.

“Когда доставали машину, я ожидала, что мой брат будет на переднем сидении, но никак не на заднем. Он был в спящем положении... Когда водолаз вынырнул, он сказал, что водительская дверь приоткрыта“, – утверждает сестра погибшего.

"Битва экстрасенсов" Пресс-служба

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Не значит ли это, что кто-то выходил из автомобиля на ходу? Почему Михаил не боролся за жизнь? И кто виновен в смерти мужчины? Смотрите в сегодняшнем выпуске проекта “Битва экстрасенсов“ в 19:00 на СТБ!

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