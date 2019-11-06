Легендарная французкая актриса Катрин Денев попала в больницу - СМИ

Актриса Катрин Денев была срочно госпитализирована в тяжелом состоянии.

В ночь на 6 ноября известная французская актриса театра и кино Катрин Денев была госпитализирована из-за серьезного недомогания. Об этом пишет Le Parisien.

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Как сообщает издание, артистка попала в одну из больниц Парижа в тяжелом состоянии. Точный диагноз пока неизвестен так, как Денев нуждается в глубоких обследованиях. Название медицинского учреждения тоже пока не сообщается.

Отметим, что совсем недавно Катрин Денев отметила свой 76-й день рождения. За свою успешную карьеру актриса снялась в более чем 120 фильмах и стала обладательницей многих престижных наград.

Посмотреть, как выглядела в молодости актриса Катрин Денев можно здесь.

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