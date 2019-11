Как котики: HBO презентовала коробку для уютного просмотра фильмов

Читай также: Черная пятница 2019: что и где купить по скидкам?

Американская телевизионная сеть HBO презентовала необычное изобретение для более комфортного просмотра фильмов и сериалов. На днях компания презентовала картонную коробку The HBO Box, в которой зритель может побыть в тишине и одиночестве, даже находясь в шумной комнате. По задумке авторов, такое приспособление может стать полезным для студентов и всех живущих в общежитиях или с соседями по квартире. Ролик с описанием "кино-бокса" опубликовали на YouTube-канале телесети.

На видео видно, что коробка - черного цвета с логотипом HBO. В приспособлении есть есть дверца, а также отверстия для ног и для вентиляции.

А вот для тех, кто заинтересовался и решил купить себе HBO Box - новости: в открытой продаже коробок нет. Желающим получить такую необычную штуковину нужно принять участие в конкурсе от телесети и немного покреативить. Участнику - под специальным постом в Twitter - необходимо написать комментарий, в котором оригинально аргументировать, зачем ему нужна такая коробка, и поставить соответствующие хэштеги. Кроме бокса победителям обещают футболку с логотипом НВО. В описании сказано, что конкурс предназначен для студентов.

В соцсетях такой “бокс“ уже сравнили с "уединенным местом" домашнего питомца - поскольку коты обожают залезать в пустые коробки и могут лежать в них подолгу.

the new hbo box sounds purrfect for me.. meow.#HBOBoxChallenge pic.twitter.com/LKumy4QKjE