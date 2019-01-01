Телевизионная сеть разработала необычное пространство для студентов и людей из общежитий.

Как котики: HBO презентовала коробку для уютного просмотра фильмов Depositphotos.com

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Американская телевизионная сеть HBO презентовала необычное изобретение для более комфортного просмотра фильмов и сериалов. На днях компания презентовала картонную коробку The HBO Box, в которой зритель может побыть в тишине и одиночестве, даже находясь в шумной комнате. По задумке авторов, такое приспособление может стать полезным для студентов и всех живущих в общежитиях или с соседями по квартире. Ролик с описанием "кино-бокса" опубликовали на YouTube-канале телесети.

Последнее слово в технологиях картона. Вы будете полностью отделены от внешнего мира и останетесь в счастливом неведении о том, что происходит в вашей комнате, - сказано в видео.

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На видео видно, что коробка - черного цвета с логотипом HBO. В приспособлении есть есть дверца, а также отверстия для ног и для вентиляции.

А вот для тех, кто заинтересовался и решил купить себе HBO Box - новости: в открытой продаже коробок нет. Желающим получить такую необычную штуковину нужно принять участие в конкурсе от телесети и немного покреативить. Участнику - под специальным постом в Twitter - необходимо написать комментарий, в котором оригинально аргументировать, зачем ему нужна такая коробка, и поставить соответствующие хэштеги. Кроме бокса победителям обещают футболку с логотипом НВО. В описании сказано, что конкурс предназначен для студентов.

В соцсетях такой “бокс“ уже сравнили с "уединенным местом" домашнего питомца - поскольку коты обожают залезать в пустые коробки и могут лежать в них подолгу.

the new hbo box sounds purrfect for me.. meow.#HBOBoxChallenge pic.twitter.com/LKumy4QKjE — Black Cat on MNF (@Black_cat_on_tv) 5 ноября 2019 г.

Ранее мы писали, что сериал Чернобыль от HBO стал самым рейтинговым в истории.

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