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День рождения Эммы Стоун: ТОП-10 лучших фильмов голливудской актрисы

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Популярная американская актриса Эмма Стоун отмечает 31-й день рождения.
День рождения Эммы Стоун: ТОП-10 лучших фильмов голливудской актрисы
День рождения Эммы Стоун: ТОП-10 лучших фильмов голливудской актрисы
GettyImages

Сегодня, 6 ноября, свой 31-й день рождения празднует голливудская актриса, обладательница “Оскара“ Эмма Стоун.

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Будущая звезда впервые появилась на телевидении в 2004 году в телефильме “Новая семья Партридж“. В большом кино артистка дебютировала в 2007 году в комедии “SuperПерцы“.

Настоящим прорывом в карьере Стоун стала главная роль в комедии “Отличница легкого поведения“, которая принесла Эмме номинацию на “Золотой глобус“.

Сейчас актриса Эмма Стоун является обладательницей многих престижных наград. Она лауреат премий “Оскар“, “Золотой глобус“, BAFTA и трех премий Гильдии киноактеров США.

В честь дня рождения Эммы Стоун Ivona предлагает вспомнить 10 лучших картин с участием именинницы.

  • “Ла-Ла Ленд“

  • “Фаворитка“

  • “Добро пожаловать в Zомбилэнд“

  • “Отличница лёгкого поведения“

  • “Эта дурацкая любовь“

  • “Новый Человек-паук“

  • “Бердмэн“

  • “Прислуга“

  • “SuperПерцы“

  • “Битва полов“

Напомним, ранее свой юбилей отметил американский актер Мэттью МакКонахи.

 

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Теги: Эмма Стоун, день рождения
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Источник: Ivonа bigmir)net

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