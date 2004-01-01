День рождения Эммы Стоун: ТОП-10 лучших фильмов голливудской актрисы
Сегодня, 6 ноября, свой 31-й день рождения празднует голливудская актриса, обладательница “Оскара“ Эмма Стоун.
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Будущая звезда впервые появилась на телевидении в 2004 году в телефильме “Новая семья Партридж“. В большом кино артистка дебютировала в 2007 году в комедии “SuperПерцы“.
Настоящим прорывом в карьере Стоун стала главная роль в комедии “Отличница легкого поведения“, которая принесла Эмме номинацию на “Золотой глобус“.
Сейчас актриса Эмма Стоун является обладательницей многих престижных наград. Она лауреат премий “Оскар“, “Золотой глобус“, BAFTA и трех премий Гильдии киноактеров США.
В честь дня рождения Эммы Стоун Ivona предлагает вспомнить 10 лучших картин с участием именинницы.
- “Ла-Ла Ленд“
- “Фаворитка“
- “Добро пожаловать в Zомбилэнд“
- “Отличница лёгкого поведения“
- “Эта дурацкая любовь“
- “Новый Человек-паук“
- “Бердмэн“
- “Прислуга“
- “SuperПерцы“
- “Битва полов“
Напомним, ранее свой юбилей отметил американский актер Мэттью МакКонахи.
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