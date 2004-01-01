День рождения Эммы Стоун: ТОП-10 лучших фильмов голливудской актрисы

Популярная американская актриса Эмма Стоун отмечает 31-й день рождения.

Сегодня, 6 ноября, свой 31-й день рождения празднует голливудская актриса, обладательница “Оскара“ Эмма Стоун.

Читай также: Приквел “101 далматинец“: Эту актрису вы не ожидаете увидеть в роли Круэллы

Будущая звезда впервые появилась на телевидении в 2004 году в телефильме “Новая семья Партридж“. В большом кино артистка дебютировала в 2007 году в комедии “SuperПерцы“.

Настоящим прорывом в карьере Стоун стала главная роль в комедии “Отличница легкого поведения“, которая принесла Эмме номинацию на “Золотой глобус“.

Сейчас актриса Эмма Стоун является обладательницей многих престижных наград. Она лауреат премий “Оскар“, “Золотой глобус“, BAFTA и трех премий Гильдии киноактеров США.

В честь дня рождения Эммы Стоун Ivona предлагает вспомнить 10 лучших картин с участием именинницы.

“Ла-Ла Ленд“

“Фаворитка“

​

“Добро пожаловать в Zомбилэнд“

“Отличница лёгкого поведения“

“Эта дурацкая любовь“

“Новый Человек-паук“

“Бердмэн“

“Прислуга“

“SuperПерцы“

“Битва полов“

Напомним, ранее свой юбилей отметил американский актер Мэттью МакКонахи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.