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Юлия Панкова обнаружила лужи крови в бистро

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Узнайте, чем еще удивило популярное бистро в Мукачево.
Юлия Панкова обнаружила лужи крови в бистро
Юлия Панкова обнаружила лужи крови в бистро
Пресс-служба

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На этой неделе “Ревизор Х“ посетил город легенд и старинных замков Мукачево. Для проверки команда выбрала самое популярное заведение быстрого питания – бистро “Щодня“, которое расположено в самом центре. В социальных сетях о нем много противоречивых отзывов: кто-то очень хвалит вкусную еду и приятные цены, а кто-то жалуется, что отравился блюдами в “Щодня“.

 Ведущая программы “Ревизор Х“ на Новом канале Юлия Панкова узнала, что же творится на кухне заведения, в котором питается полгорода.

– Десятки тараканов, пыль в вытяжках, грязь на полу и лужи крови от размораживающегося мяса, – рассказывает Юля. – Вот, что я увидела на кухне бистро.

Шеф-повар заведения Светлана заверила ведущую, что две недели назад была проведена дезинфекция от тараканов.

– Мы каждую неделю делаем генеральную уборку, – рассказала Светлана. – Следим, чтобы в зале и на кухне было чисто. Ведь каждый день у нас питается очень много людей – более 600 посетителей.

Юлия Панкова обнаружила лужи крови в бистро
Юлия Панкова обнаружила лужи крови в бистро
Пресс-служба

Но опасность не только от тараканов и грязи. В холодильниках бистро превышена температура хранения готовых блюд. Парометр показал 12 градусов, а должно быть не более шести.

– При такой температуре блюда портятся за несколько часов, – сказала Юля. – Это большой риск получить пищевое отравление.

Вердикт ведущей был очевидным – “Ревизор“ не рекомендует бистро “Щодня“.

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Но история на этом не закончилась. Команда заведения приехала в студию «Страстей по Ревизору», чтобы во второй раз побороться за табличку. Они прислушались к замечаниям Юлии Панковой и исправили их. А чтобы избавиться от тараканов – расставили ловушки и приобрели дорогие ультразвуковые отпугиватели. Но, к сожалению, насекомым до лампочки все эти средства! Они и продолжают жить на кухне “Щодня“.

– “Ревизор“ не может рекомендовать украинцам заведение, в котором есть тараканы, потому что они являются переносчиками опасных болезней, – сказала Юля. – Я не могу дать вам награду «Ревизор рекомендует».

Такой вердикт вынесла ведущая программы “Ревизор Х“ после увиденного сюжета коллег-журналистов “Страстей“. И пообещала команде заведения в следующем сезоне вновь прийти к ним с ревизией. Ведь увидела, как они стараются и стремятся улучшить свой сервис.
 

“Ревизор Х“ – каждый понедельник в 19:00 на Новом канале. Сразу после программы – пост-шоу “Страсти по Ревизору“.

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Теги: ревизор, Юлия Панкова, новый канал
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