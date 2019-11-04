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Кейт Бекинсейл официально развелась с мужем спустя 4 года после расставания

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Актриса Кейт Бекинсейл и режиссер Лен Уайзман развелись после 15 лет брака.
Кейт Бекинсейл официально развелась с мужем спустя 4 года после расставания
Кейт Бекинсейл официально развелась с мужем спустя 4 года после расставания
GettyImages

Известная Британская актриса Кейт Бекинсейл и американский режиссер, продюсер Лен Уайзман официально развелись после 15 лет брака. Об этом пишет TMZ.

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Пара поженилась 9 мая 2004 года в Лос-Анджелесе и рассталась в ноябре 2015 года. На развод они подали в октябре 2016 года, однако официально бракоразводный процес закончился только спустя 4 года после разрыва. 

Как отмечает издание, в документах о разводе Бекинсейл отметила, что хочет оставить себе все украшения и личные вещи. Кроме того, Кейт оставила себе свой доход за 4 года, когда она уже не жила с Уайзманом. У пары не было детей, поэтому им предстояло поделить только имущество.

Кейт Бекинсейл и Лен Уайзман
Кейт Бекинсейл и Лен Уайзман
GettyImages

Ранее мы писали, что 70-летний актер Ричард Гир и его 35-летняя супруга Алехандра Сильва снова станут родителями.

 

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Теги: Кейт Бекинсейл, Лен Уайзман
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Источник: Ivonа bigmir)net

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