Кейт Бекинсейл официально развелась с мужем спустя 4 года после расставания

Актриса Кейт Бекинсейл и режиссер Лен Уайзман развелись после 15 лет брака.

Известная Британская актриса Кейт Бекинсейл и американский режиссер, продюсер Лен Уайзман официально развелись после 15 лет брака. Об этом пишет TMZ.

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Пара поженилась 9 мая 2004 года в Лос-Анджелесе и рассталась в ноябре 2015 года. На развод они подали в октябре 2016 года, однако официально бракоразводный процес закончился только спустя 4 года после разрыва.

Как отмечает издание, в документах о разводе Бекинсейл отметила, что хочет оставить себе все украшения и личные вещи. Кроме того, Кейт оставила себе свой доход за 4 года, когда она уже не жила с Уайзманом. У пары не было детей, поэтому им предстояло поделить только имущество.

Кейт Бекинсейл и Лен Уайзман GettyImages

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