Узнайте, как прошла ревизия самого известного спа-курорта Закарпатья.

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Лумшорские целебные чаны на Закарпатье – рай или ад? Проверить на себе оздоровительную спа-процедуру решила ведущая программы “Ревизор Х“ на Новом канале Юлия Панкова. Девушка пришла на ревизию в живописное село Лумшоры, расположенное в глубинке карпатских гор. И о нем знают во всем мире. Ведь здесь есть чаны с минеральной водой, которые нагревают до 38 градусов.

Репутация целебного места – безупречная. И “Ревизор“ решил сам в этом убедиться.

– Важно, чтобы в подобных чанах вода менялась после каждого посетителя, – рассказала Юлия. – Ведь это безопасность и гигиена. Мы решили проверить, придерживается ли этих правил владелец спа-процедуры Алексей. Для этого мы попросили нашего тайного покупателя после оздоровительного сеанса оставить в чане белье. Через несколько часов этой процедурой должна воспользоваться я. Тогда и проверю, там ли оно еще.

Зрители имели возможность воочию увидеть, как ведущая тщательно искала белье. А еще она своей белой перчаткой протирала дно чана, проверяя там грязь и плесень.



"Ревизора" варили в котле Пресс-служба

– Здесь чисто, и белье тайного покупателя я не нашла, – с улыбкой сказала Юля. – Это признак того, что воду меняют, а чан чистят!

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Во время ревизии на улице было 10 градусов тепла, а минеральную воду нагрели до 38. Важно, чтобы от такого перепада температуры не ухудшилось самочувствие гостя. Но владелец СПА Алексей внимательно следит за безопасностью каждого посетителя.

– Несколько раз просила пана Алексея, чтобы он не стоял надо мной, – рассказывает ведущая. – Но владелец пока не проверил температуру, не убедился, что я хорошо себя чувствую, не ушел. И это правильно. Здесь я чувствовала себя в полной безопасности.

Адский чан в Лумшорах достойно прошел проверку, и Юлия Панкова по праву наградила заведение табличкой “Ревизор рекомендует“.

“Ревизор Х“ – каждый понедельник в 19:00 на Новом канале. Сразу после программы – пост-шоу “Страсти по Ревизору“.



Ранее мы писали, что ведущая “Ревизор“ чуть не отравилась выпечкой с сырой начинкой.

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